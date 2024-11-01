Estados Unidos revela quién financiará la reconstrucción de Gaza tras el conflicto con Israel

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, confirmó que Estados Unidos liderará, coordinará y supervisará el proceso de reconstrucción de Gaza, pero no lo financiará con fondos propios, sino que delegará la carga financiera a una coalición específica de aliados y socios regionales. El esquema, explicó Vance, se basa en una alianza con países árabes moderados -entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania- que aportarían financiamiento, personal técnico y garantías de seguridad para el proceso de reconstrucción.