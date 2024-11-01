edición general
Estados Unidos revela quién financiará la reconstrucción de Gaza tras el conflicto con Israel

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, confirmó que Estados Unidos liderará, coordinará y supervisará el proceso de reconstrucción de Gaza, pero no lo financiará con fondos propios, sino que delegará la carga financiera a una coalición específica de aliados y socios regionales. El esquema, explicó Vance, se basa en una alianza con países árabes moderados -entre ellos Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania- que aportarían financiamiento, personal técnico y garantías de seguridad para el proceso de reconstrucción.

5 comentarios
Free_palestine #5 Free_palestine
¿Arabia saudí moderado? xD xD xD

fareway #1 fareway
Si dijera Mazón, no me sorprendería nada.

makinavaja #2 makinavaja
Ya sabemos los socios del ressort!! :-D :-D

Toranks #4 Toranks
Liderará la reconstrucción pero gratis, que la pagarán los jeques árabes que tantos favores les deben. No sé, hay que ser mú tonto. Pero múuuuuu tonto. Tontísimo de no tener botijo en casa, pa creer que este genocidio no ha sido todo un plan minuciosamente ejecutado por esos sionistas y sus cómplices de mierda.


