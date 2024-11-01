El doble rasero de Ayuso: se opone a un registro de objetores del aborto pero ya tiene uno de eutanasia

Lo que, sin embargo, la presidenta obvia -o pretende hacer olvidar- es que su propio Gobierno sí creó en 2021 un registro prácticamente idéntico para quienes se oponen a participar en eutanasias.
| etiquetas: ayuso , registro de objetores , eutanasia , aborto
Valgan los apellidos Aznar, Gallardón, Rodrigo Rato, Trillo Figueroa, Arias Salgado, Fernández de Miranda, Oriol, Urquijo, March, Aguirre, Fenosa, Matutes, Colón de Carvajal, Martin Villa, Villar Mir, Alcocer, Pío García Escudero, Mayor Oreja, Solchaga, Gil Robles, Gutiérrez Solana, Morenés, Robles Piquer, Calvo Sotelo, Samaranch, Ollero, Adolfo Suárez, Suñer, Fernández Cuesta. (Véase el libro: Los hombres de Franco, de Antonio Padilla Bolívar, editorial Flor del Viento, Barcelona, 2008
rebelion.org/partido-popular-vox-y-ciudadanos-herederos-del-franquismo
Pero también podemos decir que hay un expresidente español muy bien relacionado con la dictadura venezolana.
El odio es un valor en alza
Y caerán como han caído en USA con Trump
El inmigrante sudaméricano es muchas veces alguien con mucha formación y experiencia que huye de su país por falta de oportunidades y donde llevan mandando gobiernos que dicen ser de izquierdas la tira de años.
Es un poco como España, creo, tengo la impresión, de que el PSOE ha gobernado tantos años y el PP tan pocos desde el inicio de la democracia porque muchos relacionamos los partidos de derechas con el franquismo.