edición general
38 meneos
95 clics
El doble rasero de Ayuso: se opone a un registro de objetores del aborto pero ya tiene uno de eutanasia

El doble rasero de Ayuso: se opone a un registro de objetores del aborto pero ya tiene uno de eutanasia

Lo que, sin embargo, la presidenta obvia -o pretende hacer olvidar- es que su propio Gobierno sí creó en 2021 un registro prácticamente idéntico para quienes se oponen a participar en eutanasias.

| etiquetas: ayuso , registro de objetores , eutanasia , aborto
25 13 0 K 198 Madriléame
8 comentarios
25 13 0 K 198 Madriléame
Macadam #5 Macadam
#4 Por sus actos los conoceréis.

Valgan los apellidos Aznar, Gallardón, Rodrigo Rato, Trillo Figueroa, Arias Salgado, Fernández de Miranda, Oriol, Urquijo, March, Aguirre, Fenosa, Matutes, Colón de Carvajal, Martin Villa, Villar Mir, Alcocer, Pío García Escudero, Mayor Oreja, Solchaga, Gil Robles, Gutiérrez Solana, Morenés, Robles Piquer, Calvo Sotelo, Samaranch, Ollero, Adolfo Suárez, Suñer, Fernández Cuesta. (Véase el libro: Los hombres de Franco, de Antonio Padilla Bolívar, editorial Flor del Viento, Barcelona, 2008

rebelion.org/partido-popular-vox-y-ciudadanos-herederos-del-franquismo
4 K 74
#8 Abril_2025
#5 Bueno , vale, igual muy difícil no lo ponen.

Pero también podemos decir que hay un expresidente español muy bien relacionado con la dictadura venezolana.
0 K 11
cabobronson #7 cabobronson
Fruta podrida
1 K 26
Veelicus #6 Veelicus
Se salta la ley dia si dia tambien, hace falta un 155 en Madrid Ya!
0 K 12
#1 Barriales
Que poco le queda a esta puta.
0 K 8
#2 Alcalino
#1 más del que crees.

El odio es un valor en alza
1 K 23
Macadam #3 Macadam *
#1 esa fruta va a por el voto latino en Madrid

Y caerán como han caído en USA con Trump
7 K 98
#4 Abril_2025
#3 Es muy fácil para ellos

El inmigrante sudaméricano es muchas veces alguien con mucha formación y experiencia que huye de su país por falta de oportunidades y donde llevan mandando gobiernos que dicen ser de izquierdas la tira de años.

Es un poco como España, creo, tengo la impresión, de que el PSOE ha gobernado tantos años y el PP tan pocos desde el inicio de la democracia porque muchos relacionamos los partidos de derechas con el franquismo.
0 K 11

menéame