Diversos colectivos y negocios donan décimos de la Lotería del Niño a la comisión de fiestas de Villamanín

Las muestras de apoyo se están multiplicando y, al menos, una docena de entidades de distintas provincias han mostrado ya su voluntad de colaborar, apelando al esfuerzo que realizan las comisiones para organizar fiestas y recaudar fondos. En las publicaciones compartidas, varios colectivos dan por hecho que lo ocurrido responde a un error involuntario y trasladan mensajes de ánimo a los integrantes de la comisión.
A mi aun me queda la duda, si alguno de la comisión después de tocar repartió las papeletas, entre sus familiares/amigos
Tardaremos pero lo sabremos, porque al parecer las que sobran están sin sello...
Sin un ánimo de lucro, porque no son más que 250 € míseros euros (es que ni siquiera llega a los 400€ de mínimo penal) lo que generaron esas 50 papeletas, es poco probable que acaben sancionados de ninguna manera. E incluso también es posible que finalmente se queden sus décimos.