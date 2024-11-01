El discurso neoliberal que demoniza los impuestos cala entre los jóvenes impulsado por 'influencers'

En el arranque de la campaña de la Renta, expertos y estudios señalan la brecha generacional que hay entre los jóvenes y el resto de la sociedad sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda pública. "Los menores de 30 años ven la contribución fiscal como algo asociado a las garantías que el Estado ofrece a pensionistas y parados, pero no a ellos", apunta el consultor Antoni Gutiérrez-Rubí.