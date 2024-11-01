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El discurso neoliberal que demoniza los impuestos cala entre los jóvenes impulsado por 'influencers'

El discurso neoliberal que demoniza los impuestos cala entre los jóvenes impulsado por 'influencers'

En el arranque de la campaña de la Renta, expertos y estudios señalan la brecha generacional que hay entre los jóvenes y el resto de la sociedad sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda pública. "Los menores de 30 años ven la contribución fiscal como algo asociado a las garantías que el Estado ofrece a pensionistas y parados, pero no a ellos", apunta el consultor Antoni Gutiérrez-Rubí.

| etiquetas: economía , renta , hacienda , impuestos , españa
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 Assoka
Quien iba a pensar que una web de vídeos creada por una megacorporación yanki iba a ayudar a difundir un discurso neoliberal entre sus usuarios.
12 K 125
Autarca #22 Autarca
#1 De verdad?? Y no ayuda a difundir los ideales comunistas?

Pues no me lo explico :shit:
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Chinchorro #3 Chinchorro
Cuando tu sistema de creencias y valores vienen de un vídeo de youtube.
6 K 93
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#3 Se cagarán en sus putas muelas el día en que se den cuenta de que su estupidez les ha dejado indefensos en una sociedad hecha a medida de los más ricos, si es que son capaces de darse cuenta.
4 K 53
A.more #10 A.more
#8 nunca lo re onoceran. Será culpa del sistema o de sus padres
1 K 17
Chinchorro #11 Chinchorro
#8 Le echarán la culpa a las mujeres, a los homosexuales y a los inmigrantes, la santa trinidad de los chivos expiatorios de todos los males.
2 K 33
#13 molybdate *
A los únicos a los que les interesa que se bajen los impuestos son a aquellos que pueden pagarse de su bolsillo todo aquello que los demás obtenemos los servicios públicos pagados con impuestos.
Si usas la sanidad pública, la educación pública, si necesitas que te paguen un subsidio cuando estás en el paro mientras encuentras otra cosa, si necesitas una pensión cuando ya no puedas trabajar (por edad, o por enfermedad), etc... entonces te interesa que cuanto más se tenga más se pague.

Esto es algo tan tremendamente básico que parece mentira que haya explicarlo.
5 K 52
XtrMnIO #6 XtrMnIO
El mensaje está diseñado básicamente para destruir el Estado de Bienestar.
3 K 52
calde #27 calde
#6 Y el problema es que los jóvenes no entienden el estado de bienestar, por eso no saben valorar lo que les aporta, sólo ven los lujos postizos que enseñan los bros de YouTube.
1 K 21
#2 fernando_sierra
Es lo que tiene cuando no te da la nota para estudiar en una universidad pública. Si es que no has abandonado antes los estudios
2 K 44
#18 Maikimaik
#2 eh! Sin faltar, que algunos somos unos catetos iletrados y creemos que la solución es más estado, no menos. ;)
1 K 22
#4 encurtido
Es que hay una colonia importante de influencers españoles en Andorra, al menos predican con el ejemplo y no son los típicos brasas que antes de todas elecciones repiten "como salga X me voy".

O entre deportistas también es un comportamiento generalizado, entre los que pueden elegir residencia porque se pasan el año viajando. Por ejemplo hay colonias importante de tenistas o moteros en Monaco, Emiratos, Andorra, etc.

Además no hay la menor repercusión negativa. Nadie se queja que Badosa (Dubai) o Muguruza (Suiza) se hayan mudado a países de impuestos bajos o la nueva jueza de Masterchef (Andorra). La crítica es al tonto de Nadal que lleva toda la vida compartiendo la mitad de sus logros con hacienda y le llaman facha.
2 K 41
#5 Nasser
#4 Estoy de acuerdo pero Nadal también es facha fin duda
0 K 19
#17 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 Claro, todo el que gana dinero es facha xD xD
1 K 25
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#4 ya pero le falta un tobogan...
0 K 9
Brill #14 Brill
En reddit hay una comunidad hispana entera a esto, se llama /r/ElusionFiscal.

Aunque más que nada se dedican a decir que todo es culpa de Sánchez xD
2 K 36
Dragstat #7 Dragstat
Influencers forrados que influyen desde fuera de España para llevárselo muerto mientras sus seguidores curritos no tienen ni donde caerse muertos. Da más pena que risa. Menudo futuro nos espera.
1 K 32
Doisneau #15 Doisneau *
#7 A eso le añades las donaciones que les hacen fachapobres en españa cuando hacen streams y el nivel de ironia es maravilloso.

He llegado a ver donaciones de 50€ a streamers que se sabe que son millonarios. Lo de estas plataformas es absurdo.

Sin ir mas lejos, uno de los criterios para ser usuario de alto impacto, en el que se engloban todos los youtubers y streamers de este estilo, es ingresar mas de 100.000 al año. Y de ahi para arriba. Puedes reconocerlos facilmente porque son los que estan obligados a avisar cuando hacen publicidad.
2 K 40
Mesto #16 Mesto
#15 Como otros que le dan dinero a un rico para que monte un bar y luchar así contra el fascismo.
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Andreham #20 Andreham *
Quitando que un profesor universitario no es rico y que si tiene dinero es por gilipollas como los que veneras que no paran de hacerle ganar juicios, la diferencia está en que los putos rojos de mierda sabemos que igual de gilipollas es el que le da dinero a Pablito que el que le da dinero a elxokas_killer_1337_xxx_ultimate, pero aquí estáis todos saltando a defender a los segundos usando a los primeros como "argumento".

Esto va para #_16 que es de la quinta de los que no les gusta que les pinten la cara y silencian a las voces que lo hacen.

Me cuelgo de ti #15 si no te importa, y te doy positivo.
0 K 8
#9 javi618
Si te quejas de que todo está peor a cada año que pasa es que eres facha, y encima te han comido el coco porque eres medio subnormal.

Ah! y lo de no poder comprarte una vivienda (o ni siquiera alquilarla), no poder irte de vacaciones, tener hijos o comer carne de calidad 3-4 veces a la semana, ten claro que es culpa de los empresaurios y los partidos de derechas que aunque estén en la oposición desde hace ocho años son responsables únicos de todo lo malo que te sucede. Imbécil.
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fofito #21 fofito *
#9 Los empresaurios jamás están en la oposición, así que algo de influencia en como están las cosas han de tener.
Yo apostaría a qué mucha ,ya que si algo caracteriza a la casta empresarial es tener el suficiente poder e influencia gobierne quien gobierne.
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#29 javi618
#21 Bueno pero eso ahora no toca, que gobiernan los buenos.
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Andreham #23 Andreham
#9 Sí.

Facha no eres, fachapobre sí.

Tonto obrero de derechas, también.

Madre mia, las putas cabezas.

Es que no entiendo cómo no puedes darte cuenta de algo tan obvio y tiras de medio absurdas ridiculizaciones y reducciones al absurdo. ¿Es que no has leído un libro de historia en la vida? ¿Es que no sigues la política internacional? ¿Es que no eres capaz de juntar 2 y 2 y ver quién, todos los años, es más y más rico, y quién menos?
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#28 javi618
#23 Fachapobre, tonto, inculto... pero yo soy el de las absurdas ridiculizaciones.
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#19 vGeeSiz
Vaya, quien iba a pensar que la gente joven viendo que, no hay médicos, que los trenes funcionan mal, las carreteras con baches, haber cursado los estudios con 200 chavales más en la misma clase, y día si y día también hay casos de corrupción y malversación de dinero público, quien iba a imaginarse que vean con malos ojos lo de pagar impuestos...vaya!!!
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Andreham #24 Andreham *
#19 Si realmente han vivido todo eso y les importase; quizá en lugar de ver con malos ojos pagar impuestos lo que deberían de ver con malos ojos es a los que cada día se inflan a ganar más dinero a su costa.

Pero claro, eso es más difícil que escuchar a un rico decirte que la culpa es de los impuestos que pagas con 18 años que son... ¿el IVA? ¿El que subió el PP por última vez?

Seguro que las becas que disfrutaron y el bonobus que usan lo pagarían gustosamente trabajando por 630€ en trabajos donde sus jefes les puedan echar de un día para otro por inútiles.
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fofito #25 fofito
#19 La gente joven ni de lejos ha visto la escasez de médicos,los mal que funcionaban y lo viejos que eran los trenes,peores carreteras,más hacinamiento en clase,y corrupción y malversación que un nacido en los últimos años de los 50 o en los 60.
Y estos precisamente son los mayores defensores de lo público. Porque saben que las cosas pueden ser muuucho peor,sobre todo si eliminas los impuestos con los que se cambiaron aquellos trenes,se reformaron las carretas,y se redujo el hacinamiento en las clases.
Por el camino se quedó eliminar la corrupción y la malversación,pero estoy absolutamente seguro de que eliminar impuestos solo lo empeoraría.
1 K 22
FunFrock #26 FunFrock
No sabría decirte pq  media
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menéame