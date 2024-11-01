El discurso neoliberal que demoniza los impuestos cala entre los jóvenes impulsado por 'influencers'

En el arranque de la campaña de la Renta, expertos y estudios señalan la brecha generacional que hay entre los jóvenes y el resto de la sociedad sobre la necesidad de contribuir a la Hacienda pública. "Los menores de 30 años ven la contribución fiscal como algo asociado a las garantías que el Estado ofrece a pensionistas y parados, pero no a ellos", apunta el consultor Antoni Gutiérrez-Rubí.
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Pues no me lo explico
Si usas la sanidad pública, la educación pública, si necesitas que te paguen un subsidio cuando estás en el paro mientras encuentras otra cosa, si necesitas una pensión cuando ya no puedas trabajar (por edad, o por enfermedad), etc... entonces te interesa que cuanto más se tenga más se pague.
Esto es algo tan tremendamente básico que parece mentira que haya explicarlo.
O entre deportistas también es un comportamiento generalizado, entre los que pueden elegir residencia porque se pasan el año viajando. Por ejemplo hay colonias importante de tenistas o moteros en Monaco, Emiratos, Andorra, etc.
Además no hay la menor repercusión negativa. Nadie se queja que Badosa (Dubai) o Muguruza (Suiza) se hayan mudado a países de impuestos bajos o la nueva jueza de Masterchef (Andorra). La crítica es al tonto de Nadal que lleva toda la vida compartiendo la mitad de sus logros con hacienda y le llaman facha.
Aunque más que nada se dedican a decir que todo es culpa de Sánchez
He llegado a ver donaciones de 50€ a streamers que se sabe que son millonarios. Lo de estas plataformas es absurdo.
Sin ir mas lejos, uno de los criterios para ser usuario de alto impacto, en el que se engloban todos los youtubers y streamers de este estilo, es ingresar mas de 100.000 al año. Y de ahi para arriba. Puedes reconocerlos facilmente porque son los que estan obligados a avisar cuando hacen publicidad.
Esto va para #_16 que es de la quinta de los que no les gusta que les pinten la cara y silencian a las voces que lo hacen.
Me cuelgo de ti #15 si no te importa, y te doy positivo.
Ah! y lo de no poder comprarte una vivienda (o ni siquiera alquilarla), no poder irte de vacaciones, tener hijos o comer carne de calidad 3-4 veces a la semana, ten claro que es culpa de los empresaurios y los partidos de derechas que aunque estén en la oposición desde hace ocho años son responsables únicos de todo lo malo que te sucede. Imbécil.
Yo apostaría a qué mucha ,ya que si algo caracteriza a la casta empresarial es tener el suficiente poder e influencia gobierne quien gobierne.
Facha no eres, fachapobre sí.
Tonto obrero de derechas, también.
Madre mia, las putas cabezas.
Es que no entiendo cómo no puedes darte cuenta de algo tan obvio y tiras de medio absurdas ridiculizaciones y reducciones al absurdo. ¿Es que no has leído un libro de historia en la vida? ¿Es que no sigues la política internacional? ¿Es que no eres capaz de juntar 2 y 2 y ver quién, todos los años, es más y más rico, y quién menos?
Pero claro, eso es más difícil que escuchar a un rico decirte que la culpa es de los impuestos que pagas con 18 años que son... ¿el IVA? ¿El que subió el PP por última vez?
Seguro que las becas que disfrutaron y el bonobus que usan lo pagarían gustosamente trabajando por 630€ en trabajos donde sus jefes les puedan echar de un día para otro por inútiles.
Y estos precisamente son los mayores defensores de lo público. Porque saben que las cosas pueden ser muuucho peor,sobre todo si eliminas los impuestos con los que se cambiaron aquellos trenes,se reformaron las carretas,y se redujo el hacinamiento en las clases.
Por el camino se quedó eliminar la corrupción y la malversación,pero estoy absolutamente seguro de que eliminar impuestos solo lo empeoraría.