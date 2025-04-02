edición general
¿Por qué un discurso de cinco horas? Así se controla un debate de política general

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, protagonizó este martes la intervención más larga de la historia de Les Corts. Casi cinco horas de discurso inicial en el Debate de Política General, donde cabe recordar el jefe del Consell tiene derecho a tomar la palabra sin límite de tiempo. Así, el también líder del PPCV, inició su parlamento a las 10.40 horas y la concluyó en torno a las 15.44, lo que provocó que la sesión se alargara hasta más allá de las diez de la noche, 12 horas después.

Supercinexin #1 Supercinexin
Absoluta sacada de rabo de Mazón, neutralización total de toda la oposición y acaparamiento de titulares sin dedicar ni un segundo a hablar de la DANA y jodiéndoles la comparecencia a todos los demás.
0 K 12
El_pofesional #2 El_pofesional
#1 Sacada de rabo... Mientras sigamos dando connotaciones positivas a estas jugadas dignas de dictadores, así nos va a lucir el pelo.
1 K 20
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 ¿Positiva? Lo que tendrían que haber hecho todos los demás ante semejante sabotaje del debate público es largarse de ahí y dejarle solo con los de Vox.
0 K 12
El_pofesional #6 El_pofesional
#4 Una "sacada de rabo" es algo elogiable. A eso me refiero.
0 K 10
TonyStark #7 TonyStark
#1 un incompetente peligroso, un autentico HDLGP
0 K 10
tetepepe #5 tetepepe
5 horas soltando mentiras y estupideces, menudo récord, cercano ya a los grandes dictadores de la historia.
0 K 7
El_empecinado #3 El_empecinado *
Recuerdo, no sé si de una serie o de una película, que en el Congreso de los EEUU los oradores no tienen límite de tiempo, y decían que algunos lo utilizaban como método para evitar que se aprobasen propuestas. Al tener derecho a hablar durante todo el tiempo del mundo conseguían alargar las sesiones hasta que los otros abandonaban por aburrimiento.

Y añado: Mazón, eres un aficionado. Éste superó incluso los famosos y eternos discursos de Fidel Castro.

Un senador habló durante más de 25 horas sin parar y batió el récord mundial

eldoce.tv/internacional/2025/04/02/un-senador-hablo-durante-mas-de-25-
0 K 6

