¿Por qué un discurso de cinco horas? Así se controla un debate de política general

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, protagonizó este martes la intervención más larga de la historia de Les Corts. Casi cinco horas de discurso inicial en el Debate de Política General, donde cabe recordar el jefe del Consell tiene derecho a tomar la palabra sin límite de tiempo. Así, el también líder del PPCV, inició su parlamento a las 10.40 horas y la concluyó en torno a las 15.44, lo que provocó que la sesión se alargara hasta más allá de las diez de la noche, 12 horas después.