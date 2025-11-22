Juan Carlos I y Hasán II de Marruecos, "amigos íntimos": "Fue el emérito quien entregó el Sahara a Marruecos"

Para Ali Lmrabet, periodista marroquí exiliado hoy en España, el asunto no admite matices: “Fue Juan Carlos quien entregó el Sahara a Marruecos, según los propios historiadores españoles”. Powell no discute que, en parte, fue Juan Carlos quien selló el final de la aventura colonialista española en África, allá precisamente donde Franco había comenzado a edificar su figura...