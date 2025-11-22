edición general
Juan Carlos I y Hasán II de Marruecos, "amigos íntimos": "Fue el emérito quien entregó el Sahara a Marruecos"

Para Ali Lmrabet, periodista marroquí exiliado hoy en España, el asunto no admite matices: “Fue Juan Carlos quien entregó el Sahara a Marruecos, según los propios historiadores españoles”. Powell no discute que, en parte, fue Juan Carlos quien selló el final de la aventura colonialista española en África, allá precisamente donde Franco había comenzado a edificar su figura...

#2 tierramar
Para su beneficio personal.
7 K 80
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Ahi asento su carrera delitiva, luego la haría mas importante con el 23F y los cobros de comisiones, para gastárselos en putas, estrellas y safaris.
5 K 49
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Es delictiva.
0 K 20
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#3 Que raro si en Meneame no paran de acusar a Sánchez :troll: de la situación del Sáhara.
4 K 72
#6 infernaculo725_614899207
#5 Lo mismo da. Los dos son puro régimen del 78.
2 K 28
almadepato #12 almadepato
#6 Democracia
0 K 9
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Fue el Emérito ... ¿Pero cumpliendo órdenes de quien?

Pista, buscad en los papeles desclasificados hace poco de la CIA. Y veréis que quería hacer con Melilla.
5 K 61
Spirito #15 Spirito
#8 Cuéntalo.
0 K 7
Spirito #25 Spirito
#23 Lo que denota, ya parece que sin dudas, que ese órgano judicial está totalmente politizado.
0 K 7
HeilHynkel #26 HeilHynkel *
#25

Ahí habla de que El Campechano podría ceder Melilla, no de los jueces.
1 K 27
Spirito #27 Spirito
#26 Me he equivocado de noticia.
0 K 7
HeilHynkel #24 HeilHynkel
#22

Correcto.
0 K 20
Costorrico #10 Costorrico
Pero esto no es ninguna suposición. Esto es oficial desde que USA desclasificó los documentos al respecto.
6 K 53
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... “Para Juan Carlos I era mucho más importante mantener la unidad de las fuerzas armadas españolas y garantizar la estabilidad de España durante los primeros meses de su reinado que el futuro de los saharauis. Además, sospechaba que la Unión Militar Democrática (UMD) tenía mucho apoyo entre la oficialidad destinada en el Sahara español”, desliza Powell, quien admite además que el elegido de Franco para sucederle nunca fue partidario de la tesis de la independencia del Sáhara.
2 K 33
imagosg #17 imagosg
Admirador de Franco, comisionista, putero, crápula,mentiroso, fraticida,traidor, ...
Pero solo se les ocurrió llamarlo "Campechano" para ocultar naturaleza de éste tipejo.
0 K 15
#11 tierramar
¿Puede usted colgar el enlace o mejor directamente un párrafo?
0 K 12
#9 juanitoborromea
Espera que fue el rey y no pedro sanchez bajándose los pantalones delante del rey de Marruecos.
xD xD
1 K 11
fluty84 #13 fluty84
#9 cierto, pero no quitemos al Perro el honor de haber puesto el último clavo al ataud
0 K 6
colipan #7 colipan
2 puteros
0 K 10
#18 aladeriva2
Sanchez ha dado el hachazo ¿definitivo? a los saharauis.
0 K 9
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
Si todo eso está muy bien, pero ¿Qué será eso de "descolonización"? ¿Alguna idea?
0 K 7
#19 Beticom
“Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran”, Marqués de Talleyrand
0 K 7
#14 La_fruta_de_ayuso
uno por el culo y otro por el toto
0 K 7
ClonA43 #20 ClonA43
Y don Pedro les dió la puntilla.
0 K 6
pedroj #16 pedroj
El Rey SIEMPRE está refrendado. No se si la gente escribe por ignorancia o por maldad.
0 K 5

