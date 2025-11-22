Juan Carlos I y Hasán II de Marruecos, "amigos íntimos": "Fue el emérito quien entregó el Sahara a Marruecos"

Para Ali Lmrabet, periodista marroquí exiliado hoy en España, el asunto no admite matices: “Fue Juan Carlos quien entregó el Sahara a Marruecos, según los propios historiadores españoles”. Powell no discute que, en parte, fue Juan Carlos quien selló el final de la aventura colonialista española en África, allá precisamente donde Franco había comenzado a edificar su figura...
Pista, buscad en los papeles desclasificados hace poco de la CIA. Y veréis que quería hacer con Melilla.
www.meneame.net/story/rey-juan-carlos-admitio-podia-ceder-melilla-marr
Ahí habla de que El Campechano podría ceder Melilla, no de los jueces.
www.europapress.es/nacional/noticia-rey-juan-carlos-admitio-podia-cede
Correcto.
ademásque el elegido de Franco para sucederle nunca fue partidario de la tesis de la independencia del Sáhara.
Pero solo se les ocurrió llamarlo "Campechano" para ocultar naturaleza de éste tipejo.