DIRECTO: Anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025

DIRECTO: Anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025  

Retransmisión en directo del galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025. Pagina Oficial: www.nobelprize.org/

#1 Grahml
Maria Corina Machado
3
#2 espinor
María Corina Machado!
2
#4 Findeton
#2 Trump estará contento. Lo digo en serio.
0
#10 espinor
#4 A que dice que fue idea suya...
0
#14 Findeton
#10 Desde luego esto pone el foco en el tema democracia/dictadura en Venezuela, lo cual apoya su despliegue militar en la costa venezolana.
1
#7 Macadam
#2 Qué patá al Trump. Una venezolana, aunque esté contra el Maduro
0
#9 angelitoMagno
¿Alguien la llevaba en la quiniela? A ver, nos pude gustar o no, pero desde luego estaba entre las posibles.
1
#5 Almirantecaraculo
Lágrimas de Trump
1
#12 mis_cojones_en_bata
Que tiempos aquellos en los que enviar un marcador era hundido en segundos xD xD xD xD xD  media
0
#6 Pivorexico
Se están jugando la existencia de Noruega .
0
#8 atabey
Es acojonante. Eligieron Guatemala en lugar de Guatepeor..
0
#3 migrad
María Corina Machado se lo lleva, si he entendido bien
0
#11 Jatetu
Cómo? Y Pedro Sánchez qué?
0

