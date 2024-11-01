·
DIRECTO: Anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025
Retransmisión en directo del galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025. Pagina Oficial:
www.nobelprize.org/
etiquetas
:
nobel
,
paz
,
premio
,
2025
#1
Grahml
Maria Corina Machado
3
K
57
#2
espinor
*
María Corina Machado!
2
K
48
#4
Findeton
#2
Trump estará contento. Lo digo en serio.
0
K
10
#10
espinor
#4
A que dice que fue idea suya...
0
K
9
#14
Findeton
#10
Desde luego esto pone el foco en el tema democracia/dictadura en Venezuela, lo cual apoya su despliegue militar en la costa venezolana.
1
K
18
#7
Macadam
*
#2
Qué patá al Trump. Una venezolana, aunque esté contra el Maduro
0
K
19
#9
angelitoMagno
¿Alguien la llevaba en la quiniela? A ver, nos pude gustar o no, pero desde luego estaba entre las posibles.
1
K
32
#5
Almirantecaraculo
Lágrimas de Trump
1
K
27
#13
angelitoMagno
0
K
18
#12
mis_cojones_en_bata
Que tiempos aquellos en los que enviar un marcador era hundido en segundos
0
K
14
#6
Pivorexico
Se están jugando la existencia de Noruega .
0
K
12
#8
atabey
Es acojonante. Eligieron Guatemala en lugar de Guatepeor..
0
K
10
#3
migrad
María Corina Machado se lo lleva, si he entendido bien
0
K
9
#11
Jatetu
Cómo? Y Pedro Sánchez qué?
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
