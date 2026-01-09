Diosdado Cabello se rinde ante Trump: “Si EE.UU. está dispuesto a comprar nuestro petróleo, nosotros se lo vendemos"  

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dio un giro sorpresivo y pasó de impugnar la entrega de petróleo a ese país a manifestarse a favor de venderlo “Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran, nosotros se lo vendemos”, afirmó durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando. Su declaración se interpreta como una aceptación tácita del control del petróleo venezolano por la administración de Donald Trump y marca un cambio significativo en su retórica agresiva contra Estados Unidos.