"Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela": la advertencia de Diosdado Cabello sobre el crudo que se diluye

Las advertencias lanzadas por Diosdado Cabello a finales de 2025 resuenan hoy con un eco distinto. En su programa Con el Mazo Dando había prometido cortar por completo el suministro de petróleo a Estados Unidos ante cualquier “agresión” contra Venezuela.[...] Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, el flujo petrolero no solo no se interrumpió, sino que Washington ha ordenado el traslado de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano. Pdvsa confirmó este miércoles que negocia la venta de petróleo bajo nuevos términos