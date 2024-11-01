edición general
"Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela": la advertencia de Diosdado Cabello sobre el crudo que se diluye

Las advertencias lanzadas por Diosdado Cabello a finales de 2025 resuenan hoy con un eco distinto. En su programa Con el Mazo Dando había prometido cortar por completo el suministro de petróleo a Estados Unidos ante cualquier “agresión” contra Venezuela.[...] Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, el flujo petrolero no solo no se interrumpió, sino que Washington ha ordenado el traslado de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano. Pdvsa confirmó este miércoles que negocia la venta de petróleo bajo nuevos términos

| etiquetas: diosdado cabello , venezuela , ee. uu. , petróleo
5 comentarios
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
a ver, Diosdado... "si agreden a Venezuela"... qué, que no la han agredido ya? entonces lo de Nico el otro día que fue, un viaje con billete gratis sólo de ida junto con su churri a la ciudad de los rascacielos? estamos tontos o qué?
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Que si pichita, anda aligera que el donaldo tiene que llenar el depósito del air force one
sotillo #2 sotillo
A mi me da que se avecinan curvas
#4 BurraPeideira_
Desde el momento que no respondes a una agresión militar ni siquiera de manera asimétrica ni simbólica, ya estas aceptando la derrota total.
Hay gente aquí que aún cree que el chavismo sigue vivo. Los que quedan al mando ya pactaron entregar Venezuela y a Maduro a cambio de una buena salida para ellos.
Y ojalá me equivoque pero todo pinta así de feo.
Chinchorro #5 Chinchorro
Jaja, si si.
