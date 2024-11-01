edición general
Hemeroteca: Dinamarca adquirirá 16 aviones de combate F-35 adicionales. (Eng)

Hemeroteca: 10 de Octubre 2025. El Gobierno danés ha acordado adquirir 16 aviones de combate F-35 adicionales, lo que elevará el total de la flota danesa a 43 aviones de combate F-35. Dinamarca cuenta actualmente con 15 aviones de combate F-35, seis de los cuales están estacionados en una base de entrenamiento en los Estados Unidos. La entrega de los aviones de combate restantes del pedido actual de 27 aviones de combate F-35 está prevista para 2026. Se espera que los aviones de combate F-35 esté plenamente operativos en 2027.

etiquetas: dinamarca , f-35 , groenlandia , hemeroteca , defensa
politica
15 comentarios
politica
Comentarios destacados:    
powernergia
Hay que ser gilipollas en Europa para comprar aviones a EEUU, y los daneses mas.

soberao
#3 Todos los nórdicos menos Suecia que produce los suyos, e Islandia, que no tiene ejercito, tienen su encargo de aviones de combate F-35 vigente con algunos ya entregados y otros pendientes. Hace poco presentaron que el primero de Finlandia está listo (en EE.UU pero listo ya) puolustusvoimat.fi/en/-/1951206/finland-s-first-f-35a-multirole-fighte

MetalAgm
#3 Europa lleva 50 años chupando la polla a las empresas y fondos de inversion norte americanas... desde los lobbies de Bruselas se han incrustado en todo el sistema de la UE... por eso muchos estan ahora en la posicion de querer seguir chupando pollas norteamericanas pero no saber como reaccionar ante esto de USA con Groenlandia... quieren seguir el modelo neoliberal usano a rajatabla en europa... cambiar seria un shock enorme para ellos, volver a los tiempos de la socialdemocracia europea de los 60 y 70 ni se lo plantean, eso es comunismo del malo...

soberao
#9 "Europa lleva 50 años chupando la polla a las empresas y fondos de inversion norte americanas..."
Pero hace esto porque pagan bien, no es geopolítica o altruismo, es una buena pasta que se llevan los cuatro listos. Que esta gente se hace de oro vendiéndonos a todos.

Antipalancas21
Cuando quiera EEUU los deja sin aviones, EEUU se reserva el derecho de vetar su uso en determinados, conflictos y sus costes de mantenimientos son excesivos.

pitercio
Cancelad, que se los compre su puta madre.

security_incident
#1 O se los vendes a China y Rusia luego. Seguro que hacen buen uso de ellos

manzitor
#1 Y le rajan las ruedas a los 6 propios que tienen aparcados en US

soberao
#1 No solo compran el avión sino que viene con un programa de mantenimiento, recambio de piezas, actualizaciones y entrenamiento, etc.
The acquisition includes the procurement of additional replacement parts, threat simulators, flight simulators, training instrumentation, braking parachutes, deployment kits, facilities, and additional staffing.
Esto es una caída del guindo de las grandes, de las que hacen historia...

Nasser
Yo hubiera comprado misiles antiaéreos chinos, tiene más sentido.

luckyy
Esto es hacer un pan como unas ostias.

Por mucho menos que las amenazas de Trump, Europa tomó medidas tremendas contra Rusia

Tommywenttohollywood
Esto es como cuando pides en Ali express ; no te llega en dos meses, luego aparece como no localizado destino y te tienes que poner a reclamar la devolución.
Lo malo es que en este caso ponte a reclamar la entrega al pais que te está invadiendo.

chavi
Estos están atontaos...

Para qué los quieren ???

pirat
Pensaba que aliados significaba otra cosa...

anamabel
Estrategia de compras brillante: Voy a comprarle aviones conectadísimos a la OTAN por si el jefe de la OTAN me invade.


