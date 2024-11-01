Hemeroteca: Dinamarca adquirirá 16 aviones de combate F-35 adicionales. (Eng)

Hemeroteca: 10 de Octubre 2025. El Gobierno danés ha acordado adquirir 16 aviones de combate F-35 adicionales, lo que elevará el total de la flota danesa a 43 aviones de combate F-35. Dinamarca cuenta actualmente con 15 aviones de combate F-35, seis de los cuales están estacionados en una base de entrenamiento en los Estados Unidos. La entrega de los aviones de combate restantes del pedido actual de 27 aviones de combate F-35 está prevista para 2026. Se espera que los aviones de combate F-35 esté plenamente operativos en 2027.
| etiquetas: dinamarca , f-35 , groenlandia , hemeroteca , defensa
Pero hace esto porque pagan bien, no es geopolítica o altruismo, es una buena pasta que se llevan los cuatro listos. Que esta gente se hace de oro vendiéndonos a todos.
The acquisition includes the procurement of additional replacement parts, threat simulators, flight simulators, training instrumentation, braking parachutes, deployment kits, facilities, and additional staffing.
Esto es una caída del guindo de las grandes, de las que hacen historia...
Por mucho menos que las amenazas de Trump, Europa tomó medidas tremendas contra Rusia
Lo malo es que en este caso ponte a reclamar la entrega al pais que te está invadiendo.
Para qué los quieren ???