Hemeroteca: Dinamarca adquirirá 16 aviones de combate F-35 adicionales. (Eng)

Hemeroteca: 10 de Octubre 2025. El Gobierno danés ha acordado adquirir 16 aviones de combate F-35 adicionales, lo que elevará el total de la flota danesa a 43 aviones de combate F-35. Dinamarca cuenta actualmente con 15 aviones de combate F-35, seis de los cuales están estacionados en una base de entrenamiento en los Estados Unidos. La entrega de los aviones de combate restantes del pedido actual de 27 aviones de combate F-35 está prevista para 2026. Se espera que los aviones de combate F-35 esté plenamente operativos en 2027.