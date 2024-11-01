·
6
meneos
22
clics
Diez meses de cárcel por intentar robar dos garrafas de aceite en un supermercado
El condenado, que cuenta con antecedentes por el mismo delito, no pudo finalmente cometer el robo al ser sorprendido por el vigilante de seguridad
|
etiquetas
:
condena
,
cárcel
,
robo
,
supermercado
,
aceite
5
1
6
K
4
actualidad
22 comentarios
5
1
6
K
4
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#4
EISev
*
Logró acceder al interior del local con el uso de un destornillador y forzando la puerta del almacén a través del cual se puede entrar en el mismo.
Robo con fuerza, no es un hurto que saliese corriendo con dos garrafas, y con antecedentes. No es hurto si hay fuerza o intimidación a las personas, o daños.
7
K
85
#8
DaniTC
#4
efectivamente. Eso cambia todo, es robo y el juntaletras parece que no sabe la diferencia entre robo y hurto.
0
K
11
#14
Toponotomalasuerte
#4
dos putas garrafas de aceite, 10 meses de cárcel por los jueces que no saben quién es M. Rajoy.
Cuantas garrafas de aceite y cerraduras se arreglan con uno de esos sobrecitos?
Unos tienen que forzar cerraduras otros solo que abrir un cajón, o regalar un contrato a su prima, hermano, sobrino, tío o coleguita.
Cada día nos volvemos más subnormales, estamos volviendo cien años atrás con tanto lerdo que nos ha dado la logse, LOMCE o como cojones sean ahora las siglas que los fabrican.
0
K
10
#15
EISev
#14
la distinción entre el uso de la fuerza o no para separar hurto de robo no es nueva precisamente
0
K
12
#16
Toponotomalasuerte
#15
la cuantía tb lo es.
0
K
10
#17
EISev
#16
una vez que hay uso de la fuerza ya da igual lo robado, deja de ser hurto
1
K
23
#18
Toponotomalasuerte
*
#17
y si sustraes más de 400 tb. Y si sustraes más de 50000 aún más grave.
España es un lugar mucho mejor ahora con un robagallinas que costó 30 euros a la víctima en la cárcel y con la familia Ayuso comisionando por vender tú salud o con m.rajoy y los 5000 por cabeza que paga cada español de lo que robó con la Sareb paseando por España.
1
K
21
#22
Borgiano
#4
Déjalo, no pierdas el tiempo intentado explicarlo, no vale la pena con esta gente
0
K
8
#1
Toponotomalasuerte
Así me gusta. A la puta cárcel!!
Si quieres robar pon a tu familia a comisionar, a tu cari a defraudar o montate un Eulen o un disenso. Como hace la gente de bien.
4
K
49
#21
imaginateca
#1
A la puta cárcel todo el que robe. También el que entra en un supermercado forzando la puerta, sí, también.
Coño ya, siempre la misma gilipollez. Qué no estamos hablando de Robin Hood, cojones.
1
K
18
#13
DaniTC
#12
hay gente que hace debate, hay otros que pillan una idea de Reddit y se creen inteligentes.
2
K
34
#7
DaniTC
#6
guillotina. Por eso no soy yo el juez.
2
K
27
#19
johel
#6
#7
¿Cual es la diferencia entre un ladron y un asesino si cualquier delito es condenable a muerte? Facil, si es un ladron matas al ladron, si es un asesino tambien matas a su familia.
1
K
21
#20
DaniTC
#19
0
K
11
#2
plutanasio
Ya lo hizo otra vez y le pillaron, a saber las veces que no le habrán pillado.
1
K
21
#5
DaniTC
*
#2
pues seguro que se compró un Mercedes con el tráfico de comida. La gente que roba comida directamente en el super, pudiendo atracar a camioneros, suele ser gentuza. Millonarios.
1
K
24
#6
Glicinia
#5
Si el supermercado fuera tuyo, cual sería tu opinión?
0
K
6
#10
elmakina
#5
Nadie ha dicho que sea Pablo Escobar del aceite ni que viva en un chalé, mastuerzo. Forzó un local cerrado, de noche, con herramienta y siendo reincidente. Eso no es “robar comida”, es robar, sin más cuentos morales de bar de madrugada. Si quieres justificarlo, hazlo, pero no vengas con sarcasmos de saldo.
2
K
25
#11
DaniTC
*
#10
eso no es un hurto como afirma la entradilla. La noticia es errónea o sensacionalista, ya que intenta atraer clics.
Lo de que era por la noche te lo has inventado
1
K
23
#12
valandildeandunie
#10
Gracias por poder ponerte cara.
0
K
13
#3
ChatGPT
*
Reincidentes? Entonces Poco me parece
0
K
11
#9
Y_digo_yo
#3
todavía no suma dos años... Si pisa la cárcel será para saludar a los amigos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
