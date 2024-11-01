edición general
7 meneos
16 clics
La DGT pasará la "ITV" a las balizas cada 2 años, retirando la homologación a las que no cumplan

La DGT pasará la "ITV" a las balizas cada 2 años, retirando la homologación a las que no cumplan

La DGT tiene previsto revisar periódicamente que las nuevas unidades que llegan al mercado siguen cumpliendo con los requisitos. Así lo explica en un escrito directriz que regula la "verificación periódica del control de la producción para las señales V-16".

| etiquetas: dgt , balizas , retirada , homologación
5 2 0 K 89 actualidad
15 comentarios
5 2 0 K 89 actualidad
Comentarios destacados:    
Mister_T #5 Mister_T
Vamos que se van a ir inventando normas para ir dejándolas obsoletas y que tengamos que comprar más para seguir manteniendo el negocio ahora que casi todo el mundo tiene la que le obligan a comprar.
4 K 50
Barney_77 #7 Barney_77
#5 Yo me niego a comprarla
0 K 14
MacMagic #9 MacMagic
#5 Pero es por tu seguridad y es algo totalmente objetivo.

Esperando los comentarios que defienden la DGT igual que cuando ponen un RADAR en una salida de pueblo en una carretera con visibilidad 100% antes de fin de poblado para recaudar antes de navidad o verano.
0 K 10
Barney_77 #14 Barney_77 *
#10 #9 los cinturones de seguridad son obligatorios en los coches. Los coches que no tenían cinturón de seguridad antes de que fuera obligatorio no tienen por qué instalarlo. Los coches nuevos tienen que tener por obligación un botoncito para avisar a emergencias, los coches antiguos no están obligados. Si es algo tan disruptivo en cuestiones de seguridad que lo hagan obligatorio a todos los coches nuevos. Lo siento, esto me parece una mierda que no sirve para nada más que no se pudiera hacer con una app gratuita y las luces de emergencia
0 K 14
sorrillo #15 sorrillo
#5 Seguirá siendo legal usar las que en el momento de su venta estuvieran homologadas, de la misma forma que sigue siendo legal circular con un Seat 600 sin Airbags ni ABS ni nada de lo que sí se exige a los que se venden en la actualidad.
0 K 11
Barney_77 #1 Barney_77
Te piden la puta baliza en la ITV?
0 K 14
Cehona #2 Cehona
#1 Es como decir si a los 60 años, las personas pasan una "ITV" en el médico.
Yo la he pasado, aunque ya debo ir al "chapista" y una mano de "pintura".
0 K 13
taSanás #3 taSanás *
#1 entiendo que revisarán las condiciones de homologacion, si no se cumplen, las "deshomologan", no creo que se refiera a que te revisen la lucecita en la ITV, aunque que tiempo al tiempo... porque te revisan si tienes seguro en la inspección TÉCNICA de vehículos... por qué no una Luz..
1 K 17
Kantinero #4 Kantinero
#1 Haz un esfuerzo, lee la noticia
2 K 25
Barney_77 #6 Barney_77
#4 Leer y comentar no es el orden correcto. Es más, creo que las nuevas normas lo prohíben.
1 K 24
Kantinero #8 Kantinero
#6 Bueno, pero no necesitas ni abrirla, con la entradilla ya vale.

De todas formas, si no la vas a comprar te da igual
0 K 12
sxentinel #12 sxentinel
#8 Ningún meneante que se precie lee primero las noticias, aquí se viene a jugar!!!
0 K 10
lameiro #10 lameiro
#1 Espero que si, igual que tienes que llevar seguro y cinturón de seguridad.
0 K 10
joffer #11 joffer
La baliza es la nueva TDT
0 K 11
Lamantua #13 Lamantua
Con 200M en IVA saben que es un robo, digo un chollo.
0 K 9

menéame