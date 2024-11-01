·
69
meneos
179
clics
Detienen, juzgan y encarcelan a un panetone que parecía de chocolate y era de pasas
El arresto se produjo tras una minuciosa investigación, tras detectarse un inusual aumento de quejas de usuarios que habían sido dirigidos al aparentemente legítimo panetone atraídos por su aspecto.
|
etiquetas
:
juicios
,
lawfare
,
tribunal supremo
43
26
2
K
313
ocio
15 comentarios
43
26
2
K
313
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
MJDeLarra
El de chocolate es una putísima mierda, y la prueba es que es el más barato, a pesar de que el chocolate esta carísimo.
De hecho, es posible que esta entrada de EMT sea spam encubierto de chocolate para hacernos creer que el bueno es el que parece que se han cagado unos pájaros en plena descomposición...
5
K
51
#12
TikisMikiss
#7
No nos peleemos. Los dos son una mierda pinchada en un palo.
Además, son combinables:
www.lecturas.com/recetas/panettone-clasico-pasas-y-pepitas-chocolate_4
0
K
8
#3
MADMax2
Mucho mejor el de pasas que el de chocolate, o el pandoro.
6
K
49
#1
kaos_subversivo
Espero que le encierren y tiren la llave
4
K
45
#8
sofazen
Es buenísimo, han hecho la broma al revés. El chiste es ver quién lo ríe.
2
K
30
#2
Albarkas
Maldito impostor...
1
K
27
#4
elgranpilaf
Cada vez menos gracia
1
K
19
#6
wendigo
A la hoguera
Saludos
1
K
17
#10
Moderdonia
Estoy con una dieta nueva para coger volumen. Se trata de pasas y nueces. Pasas de todo y nueces nada.
1
K
14
#14
Elanor
No está hecha la miel para la boca del burro que se dice...
1
K
13
#5
Sandevil
Acabarán encerrando a la receta por revelar la composición...
0
K
9
#11
Cuñado
Normal. Cómo se pasa.
0
K
9
#13
Yqsyo
El mundo today cayendo en barrena
0
K
6
#15
melchorct
Estoy de acuerdo que el de chocolate es un panetone de segunda pero al menos uno cae cada Navidad. Por cierto los de Ahorramas tienen una calidad precio bastante buena.
0
K
6
#9
EISev
Sensacionalista, es como detener a alguien por vender tortilla de patatas con cebolla
1
K
-7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
