Detenidos los presuntos responsables de quemar con combustible a una mujer en Sevilla la Nueva (Madrid)

Un mes y medio después del brutal ataque a una mujer de 30 años en Sevilla la Nueva, a la que rociaron con un líquido inflamable provocándole quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo, la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores en Móstoles. Los arrestados podrían haber sido contratados para perpetrar la salvaje agresión por el marido de la víctima, quien también fue apresado el mismo día. El día de los hechos, la mujer regresaba con su hijo más pequeño, de unos 6 meses, después de llevar a los otros dos mayores al colegio...