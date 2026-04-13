Detenido por golpear y secuestrar durante días a su novia en una autocaravana aparcada en un huerto de Murcia

Un hombre, murciano de 31 años, ha sido detenido por, presuntamente, secuestrar durante días a su novia en el interior de una autocaravana estacionada en un huerto de limoneros de la población de Nonduermas, en el municipio de Murcia. La voz de alarma la dieron desde el 112 de Madrid, centro que recibió una llamada para alertar de que había una mujer retenida contra su voluntad en el interior de una autocaravana que estaba rodeada de cámaras de vigilancia, a fin de que no pudiese escapar. La víctima contó que llevaba dos meses con ese hombre...

Pertinax #1 Pertinax
La tara se abre su camino.
#2 Mengüi
Se da la circunstancia de que, cuando la Policía identificó a la víctima, descubrió que sobre la misma pesaba una orden de busca y captura por un delito de estafa bancaria cometido en Sagunto, por lo que ella también
fue arrestada.

Joer, vaya culebrón.
