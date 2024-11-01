edición general
9 meneos
23 clics
Detenido por arrojar objetos al suelo, robar figuras de un belén y proferir gritos en una iglesia de Málaga

Detenido por arrojar objetos al suelo, robar figuras de un belén y proferir gritos en una iglesia de Málaga

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de alteración del orden público en el interior de una iglesia situada en Cruz del Humilladero después de arrojar objetos al suelo, sustraer varias figuras de un belén y empezar a proferir gritos en árabe por el micrófono

| etiquetas: detenido , málaga , alteración del orden público , iglesia , belén
7 2 1 K 77 actualidad
16 comentarios
7 2 1 K 77 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 DenisseJoel
¿De qué me suena eso de entrar en un edificio religioso y montar un alboroto?
2 K 37
woody_alien #2 woody_alien
#1 Jesús, cuando entró en el templo y destrozó los puestos de los pobres comerciantes.
9 K 110
#11 diablos_maiq
#2 luego se preguntaba por qué lo mandarían crucificar
0 K 10
Spirito #5 Spirito
#1 No sé.

En mi pueblo se dice que quien roba a un ladrón tiene mil años de perdón.
0 K 7
#4 Pivorexico *
A ver si era el propietario del portal y se encontró este ocupado ;

Encima con animales y magos , menudo circo .
1 K 33
UnDousTres #12 UnDousTres
#10 Tu propuesta es entonces volvernos igula de atrasados y matar a gente porque isulta a un señor imaginario?
2 K 31
Kantinero #13 Kantinero
#12 Mi propuesta es quién aquí delinque de vuelta a su país , y más controles de inmigración, que no vuelvan, visados, que Europa es un coladero.

Después en algunos casos los vuelven a detener y te enteras que tenían orden de expulsión, porqué no sa ha ejercido?
2 K 33
traviesvs_maximvs #15 traviesvs_maximvs
#12 yo con expulsarle me conformo, que entiendo que la inmigración es buena y necesaria, pero tener aquí a un fulano violento al que no le gustan nuestras costumbres mientras tantos otros mueren, literalmente, por venir, es tontería.
0 K 10
Escafurciao #3 Escafurciao
Que manera más rara tienen de celebrar la navidad.
2 K 29
Kantinero #6 Kantinero *
Eso si, nosotros no nos metamos con su religión, démosle clases de árabe en los coles y locales para la suya, como que no nos sale ya suficientemente cara la nuestra.
No nos respetan, están envalentonados porque saben que los europeos nos hemos vuelto una sociedad pusilánime
2 K 13
Andreham #9 Andreham
#6 Le han detenido.

¿Qué más quieres que hagan? ¿Que porque un puto loco haga el gilipollas se niegue derechos fundamentales a cientos de millones de personas?
2 K 30
Kantinero #10 Kantinero *
#9 A ningún occidental se le ocurre hacer eso en Argelia por poner un ejemplo, ni el más zumbado, no sale vivo de la mezquita

Y mira que a mi las religiones me traen sin cuidado, católica incluida
0 K 12
GeneWilder #16 GeneWilder
Esto tampoco será delito de odio.
0 K 11
kastanedowski #14 kastanedowski
No dicen mas por ser " politicamente correctos"
0 K 10
Spirito #7 Spirito *
Yo estoy esperando a que mi vecino del quinto (que es un estilo al Fladers de los Simpsons) coloque el Belén con las piezas nuevas éste año en el portal... más que nada para que tenga que comprar otras el año que viene. :troll:

¿Creéis que iré al infierno o algo de eso? :roll:

:tinfoil:
0 K 7

menéame