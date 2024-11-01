Detenido por arrojar objetos al suelo, robar figuras de un belén y proferir gritos en una iglesia de Málaga

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de alteración del orden público en el interior de una iglesia situada en Cruz del Humilladero después de arrojar objetos al suelo, sustraer varias figuras de un belén y empezar a proferir gritos en árabe por el micrófono
En mi pueblo se dice que quien roba a un ladrón tiene mil años de perdón.
Encima con animales y magos , menudo circo .
Después en algunos casos los vuelven a detener y te enteras que tenían orden de expulsión, porqué no sa ha ejercido?
No nos respetan, están envalentonados porque saben que los europeos nos hemos vuelto una sociedad pusilánime
¿Qué más quieres que hagan? ¿Que porque un puto loco haga el gilipollas se niegue derechos fundamentales a cientos de millones de personas?
Y mira que a mi las religiones me traen sin cuidado, católica incluida
¿Creéis que iré al infierno o algo de eso?