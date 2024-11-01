edición general
6 meneos
31 clics
Desplome en las ventas de híbridos enchufables de BYD frente al auge de sus coches 100 % eléctricos

Desplome en las ventas de híbridos enchufables de BYD frente al auge de sus coches 100 % eléctricos

La madurez del mercado chino consolida el coche eléctrico puro y relega los híbridos enchufables al mercado europeo.

| etiquetas: byd , coche eléctrico , china
5 1 1 K 45 tecnología
17 comentarios
5 1 1 K 45 tecnología
asturiaspatriaquerida #1 asturiaspatriaquerida
Combustión y enchufe es como ser de izquierdas y monárquico je,je.
3 K 43
#3 Sacapuntas
#1 Es el modelo europeo, tan coherente con el cambio climático, la ecología y la reducción de emisiones, comprando cuotas de emisiones a los países menos industrializados mientras sigue subvencionando energía fósil.
2 K 40
#5 Tronchador.
#1 #3 Tiene mucho sentido para algunos casos. Pero no entiendo que sea mayoría.
0 K 7
#17 Sacapuntas
#5 En cuanto haya madurez eléctrica y las redes de recarga se expandan lo suficiente, dando más potencia en menos tiempo, llegaremos al modelo chino. No hay competencia. Los países nórdicos son los primeros y nosotros iremos detrás por mucha resistencia que haya ahora.
0 K 12
Sandilo #13 Sandilo *
#1 Yo tengo un C5X híbrido enchufable y es una gozada. Tienes para recorrer 45/50 km en modo 100% eléctrico para uso diario o 120km en modo híbrido con consumos de 2-2,3L/100 con bajísimas emisiones y el modo 109% combustión para trayectos largos.
0 K 6
#8 Grahml
Ya sabéis hacia dónde van todos esos hibridos rechazados por los chinos.

Directamente a España.
0 K 20
#4 supervega
Es una tecnología que probablemente acabe desapareciendo. Dos motores, dobles problemas. Al final quedarían los 100% eléctricos y los de combustión con una pequeña batería auto recargable.
0 K 14
#12 EISev
#4 ahora existen porque los fabricantes tienen un objetivo de CO2 máximo y la venta de un Phev ayuda a bajar cuota casi tanto como un eléctrico

Ejercicio práctico. Fabricante que puede vender cuatro coches

Gasolina emisiones 130
Híbrido emisiones 100
Híbrido enchufable 30
Eléctrico 0

Hoy vende 1000 coches gasolina y su objetivo para el año que viene es vender una media de 110, como lo puede hacer si solamente puede elegir dos coches para el mercado local y uno tiene que ser gasolina…   » ver todo el comentario
0 K 15
#7 harverto *
Con los coches va a pasarestá pasando como con los móviles hace 10 años, hay que elegir bien el estándar y la marca, o la cagas y tienes que cambiar de modelo en poco tiempo.
0 K 12
#9 atrompicones *
#7 Hace mucho, mucho tiempo...: "VHS, Betamax y Video 2000 (V2000) son formatos de videocasetes analógicos que compitieron en la guerra de los formatos de video casero, con VHS (JVC) y Betamax (Sony) como los más populares y el Video 2000 (Philips y Grundig) un competidor europeo con casetes reversibles que ofrecían hasta 8 horas de grabación. Mientras VHS ofrecía mayor duración de grabación, Betamax destacó por su mayor calidad de imagen y sonido, el V2000 utilizaba cintas con dos caras, similar a un cassette de audio."
0 K 10
#11 atrompicones
#7 Todavía más lejano: "La elección entre válvulas y transistores depende del uso: los transistores son más compactos, eficientes energéticamente, duraderos y requieren menos mantenimiento, ofreciendo un sonido más clínico y directo. Las válvulas, por su parte, son preferidas por audiófilos y músicos por su sonido cálido, rico en armónicos y su característica "recorte" suave y agradable al sobrecargarse, aunque son más grandes, calientes, menos eficientes y requieren más mantenimiento."
0 K 10
#16 omega7767
relegado a Europa ... si es que ya nos quedamos con la tecnología obsoleta de China
0 K 11
jdmf #2 jdmf
Es que en los híbridos enchufables, más que sumar sus ventajas, suman muchos más los problemas de unos y de otros... los ya conocidos de un motor a combustión, ya muy rodados pero siguen siendo máquinas de cuco que mantener. Enchufable,... casi que mejor híbrido sin enchufar, ya que al ser enchufable el tipo de batería se degrada más... y el peso que añade al vehículo, tengo mis duda que con la complejidad que conlleva ésta modalidad de propulsión, sea más rentable en mantenimiento y ecológico…   » ver todo el comentario
0 K 11
#6 Tronchador.
#2 No tiene ningún sentido lo de la degradación de la batería. ¿O entonces no me compro un eléctrico?
1 K 25
jdmf #10 jdmf
#6 Al contrario, las baterías de híbridos están sufriendo muchos más ciclos de carga y descarga que las de un eléctrico puro, lo que hacen que los fabricantes pongan baterías que aguanten más esos ciclos, pero por contra son más pesadas y caras... y no dejan de degradarse más igualmente.
Las baterías de eléctricos puros, a pesar de su frenada de recuperación sufren muchos menos ciclos de carga/descarga y como tienen más espacio para ponerlas, al no tener la complejidad y espacio de un moto a combustión, pueden ser más grandes... y duran más.
Por último, comprate lo que quieras, es tu dinero.
0 K 11
neuron #15 neuron
Xorpresa!!!!!!
0 K 9

menéame