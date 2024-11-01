¿Descubrieron la cura contra la alopecia? Una nueva droga para que crezca el cabello logró un crecimiento del 539% en ensayos

El miércoles, Cosmo Pharmaceuticals anunció los resultados de sus dos ensayos en Fase III para la droga tópica clascoterona, en personas con alopecia androgénica. En comparación con el placebo, los que se aplicaron clascoterona recuperaron mucho más cabello, y uno de los ensayos mostró una mejora de 500% en la recuperación del cabello. Son resultados que preparan el camino para que el próximo año tal vez la FDA otorgue su aprobación, y eso podría convertir a la clascoterona en el primer tratamiento verdaderamente novedoso