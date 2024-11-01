La desafortunada intervención de la ministra Milagros Tolón que ha desatado la polémica: "Hay demasiados hombres en el fútbol".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón ha generado gran controversia tras sus declaraciones sobre el fútbol masculino, afirmando que el principal problema del fútbol es que hay "demasiado hombre".
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¿Realmente cree que ese es el principal problema del fútbol?
Se me ocurren dos cosas, tal vez haya alguna más, la primera es que está cegada por el odio hembrista y la segunda que tiene el CI de una medusa.
Se está extendiendo como mancha de aceite en el agua la idea de que lo masculino es negativo, una especie de evolución del concepto de masculinidad tóxica pero quitándole el apellido tóxico, dejándolo sólo en masculino y conservando las connotaciones negativas.
O algo así, yo no sé lo que significa masculinidad, sólo intento interpretar los disparates que veo.
Lo grave es que declara esto: "La final tiene que ser en España. Tiene que ser en España. Y en eso está trabajando el Gobierno y esta ministra. Tiene que ser en España. Dejémoslo ahí, en España".
Que trabajen en cosas importantes, públicas y para todos los habitantes de este país.
Y las declaraciones hembristas de una ministra que además es de educación diciendo que hay demasiados hombres... ¿No? ¡Ah vale que tú dices que "hay demasiados machos"!
PD,: a mí como hombre hace tiempo que el fútbol ni fu ni fa. Y no precisamente porque es un deporte de "machos#.