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La desafortunada intervención de la ministra Milagros Tolón que ha desatado la polémica: "Hay demasiados hombres en el fútbol".

La desafortunada intervención de la ministra Milagros Tolón que ha desatado la polémica: "Hay demasiados hombres en el fútbol".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón ha generado gran controversia tras sus declaraciones sobre el fútbol masculino, afirmando que el principal problema del fútbol es que hay "demasiado hombre".

| etiquetas: milagros tolón , fútbol , ministra , hombres
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15 comentarios
7 2 2 K 72 actualidad
cromax #13 cromax
La opinión es una gilipollez, pero comparada con el público medio del fútbol esta señora parecerá una eminencia.
:troll:
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tricionide #10 tricionide
porque lo criticais? si contais la gente que hay en el futbol, probablemente mas del 90% sean hombres.
1 K 22
Gry #2 Gry
El problema no es que haya demasiados hombres, es que a las mujeres en general el fútbol no les importa un carajo (y a las que les gusta prefieren ver hombres jugando) :-P
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#14 Toponotomalasuerte
#_1 #2 serán polémicas pero estos dos comentarios de mierda le da la razón.
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#1 Tensk
El hembrismo institucionalizado.
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#5 Juantxi
Yo estoy medio de acuerdo, hay demasiados hombres y mujeres que se emocionan con un juego tan aburrido para ver, aunque menos aburrido que el tenis.
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#3 solojavi
o_o
¿Realmente cree que ese es el principal problema del fútbol?
Se me ocurren dos cosas, tal vez haya alguna más, la primera es que está cegada por el odio hembrista y la segunda que tiene el CI de una medusa.
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#15 alhambre
#3 Es un caso de feminista con martillo que sólo ve clavos. En cualquier problema al que se enfrente la señora esta me temo que encontrará una "explicación": Hay demasiados hombres.

Se está extendiendo como mancha de aceite en el agua la idea de que lo masculino es negativo, una especie de evolución del concepto de masculinidad tóxica pero quitándole el apellido tóxico, dejándolo sólo en masculino y conservando las connotaciones negativas.

O algo así, yo no sé lo que significa masculinidad, sólo intento interpretar los disparates que veo.
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vilgeits #7 vilgeits
En el fútbol masculino hay demasiados hombres.
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Elbaronrojo #9 Elbaronrojo
Pues ya saben: equipos mixtos compuestos por seis hombres y seis mujeres. Ya es hora de que llegue la paridad al fútbol.
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#12 poxemita
Si igual tiene razón, pero creo que el problema está más en que el fútbol mueve mucha pasta y por tanto más independiente que otros deportes donde sin programadas de ayudas no pueden hacer casi nada.
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#8 Geyperman
"Viendo jugar al balón / la mujer pierde el sentío" (bis) / "y cuando chutan a gol / (bis)" "y cuando chutan a gol / piensa que se l'an metío"
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#4 bol *
Es un feudo de machos, sin duda.
Lo grave es que declara esto: "La final tiene que ser en España. Tiene que ser en España. Y en eso está trabajando el Gobierno y esta ministra. Tiene que ser en España. Dejémoslo ahí, en España".
Que trabajen en cosas importantes, públicas y para todos los habitantes de este país.
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#6 silzul
#4 ¿Lo más grave de la noticia te parece que una ministra de deportes reivindique lo mejor para los intereses de su país y que la final de un mundial de fútbol internacional sea para España, porque es el país más relevante de los organizadores y con mejor instalaciones?

Y las declaraciones hembristas de una ministra que además es de educación diciendo que hay demasiados hombres... ¿No? ¡Ah vale que tú dices que "hay demasiados machos"!

PD,: a mí como hombre hace tiempo que el fútbol ni fu ni fa. Y no precisamente porque es un deporte de "machos#.
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Eibi6 #11 Eibi6
#4 que es lo grave? Entiendo que prefieres que la final sea en Marruecos? Es la ministra del ramo y tiene que hacer lo que pueda para que el evento más tocho que le toca gestionar sea lo más exitoso posible
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menéame