Derrumbe de Bitcoin bajo los 90.000 dólares: entra en pérdidas en 2025 y amplía al 30% su caída en un mes

El mayor criptoactivo borra su avance anual mientras los inversores institucionales frenan sus entradas, aceleran sus ventas y crece el temor a un nuevo ciclo bajista.

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Lo de las noticias de bitcoin es para echarles de comer aparte. Al menos desde que yo conozco su existencia ha tenido tres hostias de como el 80% de bajada.

Cuando llegue a 40.000 habláis de derrumbe.
Magog #3 Magog
#2 ciclico pero impredecible
sorrillo #1 sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

Waves #4 Waves
Quién iba a pensar que un sistema de suma negativa en el que cada uno puede inventarse su propia "moneda" iba ser como una lotería.
