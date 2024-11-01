·
Derrumbe de Bitcoin bajo los 90.000 dólares: entra en pérdidas en 2025 y amplía al 30% su caída en un mes
El mayor criptoactivo borra su avance anual mientras los inversores institucionales frenan sus entradas, aceleran sus ventas y crece el temor a un nuevo ciclo bajista.
actualidad
4 comentarios
#2
HeilHynkel
*
Lo de las noticias de bitcoin es para echarles de comer aparte. Al menos desde que yo conozco su existencia ha tenido tres hostias de como el 80% de bajada.
Cuando llegue a 40.000 habláis de derrumbe.
0
K
19
#3
Magog
#2
ciclico pero impredecible
0
K
11
#1
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí:
www.meneame.net/c/33037049
0
K
11
#4
Waves
Quién iba a pensar que un sistema de suma negativa en el que cada uno puede inventarse su propia "moneda" iba ser como una lotería.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Cuando llegue a 40.000 habláis de derrumbe.