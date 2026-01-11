edición general
La denuncia de Said Mechaal tras su récord en 10k: "Todo es gracias a Estados Unidos, en España nadie me ayudó"

La denuncia de Said Mechaal tras su récord en 10k: "Todo es gracias a Estados Unidos, en España nadie me ayudó"

El atleta criado en Iowa State University, que ha participado en carreras de la NCAA; se mostró agradecido a su club, el Vistasol. "Estoy agradecido a la gente que ha creído en mí a lo largo de todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que me ha apoyado estos años. Aquí en España me han rechazado muchas veces, la beca del CAR.

9 comentarios
#1 flixter
¿Por correr rapido 10k? ¿Pero a quien, con un poco de cerebro, le puede resultar minimamente relevante dicha "gesta" como para hacer estas declaraciones? Pues ya le pueden ir dando bien por culo.
3
#3 Golan_Trevize
#1 Que se vaya a vivir y a servir a EEUU y nos deje en puta paz de una vez, que no le debemos absolutamente nada a este mentecato.
1
#8 angelitoMagno
#3 #4 El atleta criado en Iowa State University, que ha participado en carreras de la NCAA (la asociación universitaria de atletismo en los USA)

¿Por qué pensáis que vive en España? Todo apunta a que vive en USA
0
#9 surco
#3 Yo no lo veo así. Independientemente de que haya estado más o menos afortunado en las declaraciones, lo que nos está diciendo es lo poco que se cuida y se ayuda al talento en este país y así nos va. Deportistas de élite que se van a USA, médicos que se van a UK, informáticos que se van a Alemania....Una sociedad de vanguardia atrae talento, no lo regala. Para mi es una pena
0
#4 aPedirAlMetro
#1 Es admirable siempre la gente que con dedicación consigue cosas remarcables.
Pero si tan descontento está con España y tan contento con USA... no sé qué hace viviendo aquí en lugar de ahí :roll:

USA le habrá proporcionado formación, y apoyo profesional... pero España le proporciona quizás cosas que no es capaz de apreciar ahora mismo (Por poner solo un ejemplo :sanidad gratuita)
1
#6 angelitoMagno
Corredor de origen marroquí. Pues que tenga cuidado con el ICE.
1
#5 Veelicus
A mi siempre me sorprende que gente que intenta hacer del deporte su profesion "exiga" a quien sea que le tiene que apoyar...
1
#2 Huginn
Se le ve un chaval agradecido y con los pies en el suelo...
0
#7 Kantinero
Como siempre, de origen marroquí pero exige apoyo a España o Usa, anda a tomar por culo
0

