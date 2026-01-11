La denuncia de Said Mechaal tras su récord en 10k: "Todo es gracias a Estados Unidos, en España nadie me ayudó"

El atleta criado en Iowa State University, que ha participado en carreras de la NCAA; se mostró agradecido a su club, el Vistasol. "Estoy agradecido a la gente que ha creído en mí a lo largo de todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que me ha apoyado estos años. Aquí en España me han rechazado muchas veces, la beca del CAR.