La denuncia de Said Mechaal tras su récord en 10k: "Todo es gracias a Estados Unidos, en España nadie me ayudó"

El atleta criado en Iowa State University, que ha participado en carreras de la NCAA; se mostró agradecido a su club, el Vistasol. "Estoy agradecido a la gente que ha creído en mí a lo largo de todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que me ha apoyado estos años. Aquí en España me han rechazado muchas veces, la beca del CAR.
¿Por qué pensáis que vive en España? Todo apunta a que vive en USA
Pero si tan descontento está con España y tan contento con USA... no sé qué hace viviendo aquí en lugar de ahí
USA le habrá proporcionado formación, y apoyo profesional... pero España le proporciona quizás cosas que no es capaz de apreciar ahora mismo (Por poner solo un ejemplo :sanidad gratuita)