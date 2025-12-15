Nadja Mihalic, extenista: “Se suponía que iba a ser la mejor y, de repente, todo era: ¿cuándo lo vas a dejar?”

Entrenó con algunas de las mejores jugadoras españolas. Se hizo amiga de Paula Badosa y Sara Sorribes. Fue promesa adolescente de la WTA. Hasta que su sueño se convirtió en pesadilla y abandonó. Ahora, la gallega hace terapia con ‘Los que no llegaron’, una autobiografía que reivindica la historia más común de los deportistas de alta competición
| etiquetas: tenis , deporte profesional , fracaso , elitista
Dominic Thiem: «El tenis es un deporte de ricos, desde los 13 a los 18 años te tienes que gastar un millón de euros aproximadamente»
