Nadja Mihalic, extenista: “Se suponía que iba a ser la mejor y, de repente, todo era: ¿cuándo lo vas a dejar?”

Nadja Mihalic, extenista: “Se suponía que iba a ser la mejor y, de repente, todo era: ¿cuándo lo vas a dejar?”

Entrenó con algunas de las mejores jugadoras españolas. Se hizo amiga de Paula Badosa y Sara Sorribes. Fue promesa adolescente de la WTA. Hasta que su sueño se convirtió en pesadilla y abandonó. Ahora, la gallega hace terapia con ‘Los que no llegaron’, una autobiografía que reivindica la historia más común de los deportistas de alta competición

14 comentarios
sorrillo
El sesgo del superviviente debería enseñarse en las escuelas. Todos y cada uno de los años, insistentemente.
8
angelitoMagno
Me ha parecido una entrevista interesante. Relacionada:

Dominic Thiem: «El tenis es un deporte de ricos, desde los 13 a los 18 años te tienes que gastar un millón de euros aproximadamente»
www.meneame.net/story/dominic-thiem-tenis-deporte-ricos-desde-13-18-an
2
pinzadelaropa
#8 eso implica que no juegan los mejores sino los mas ricos
1
angeloso
#9 Como en esquí, motor, golf, vela...
1
pinzadelaropa
#11 es que todo el artículo es como ver un accidente a cámara lenta. Un despropósito total
0
Format_C
Nadia manjon, gallega. Queda menos cool pero es su primer apellido.
1
vvega
#4 Es común que deportistas, artistas, políticos e incluso personas anónimas fuera de su círculo, se conozcan por su apellido menos común, no es por ser cool, es por diferenciar. Y es Nadja, no Nadia.
1
themarquesito
#6 Además, en el mundo del tenis, los apellidos yugoslavos tienen buena prensa gracias a gente como Novak Djokovic, Ana Ivanovic, Marin Cilic, Borna Coric...
0
Format_C
#6 no se como lo pronunciará, si Nad JA Nad YA o Nadia
0
vvega
#13 Pero sí sabemos como lo escribe...
0
pinzadelaropa
Solo la subo por leer los comentarios aquí :popcorn: :popcorn: :popcorn:
1
javibaz
#1 Comentario. Ahí te dejo uno. :troll:
1
Chuache_cientifico
Se le daba muy bien pero la familia no podía sostenerlo.
0
Borgiano
No C B
0

