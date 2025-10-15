edición general
18 meneos
37 clics
La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Los fondos de inversión han saciado su apetito por las viviendas españolas y han decidido empezar a desprenderse de ellas. En concreto, han iniciado la venta o la recapitalización de más de 25.000 casas en España por un valor de más de 5.000 millones de euros. Este movimiento supone una de las mayores reestructuraciones residenciales de la última década que disparará la oferta de viviendas en un momento en que escasea, lo que puede implicar una bajada de precios.

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria , fondos buitre
16 2 0 K 137 actualidad
19 comentarios
16 2 0 K 137 actualidad
#2 z1018
Compraron barato y van a vender caro, se llama recogida de beneficios.
Cuál es la noticia.
Además no los venderán en Idealista, sino a otro fondo de inversión o banco.
2 K 21
#11 srskiner
#2 o al gobierno estatal o autonómico con unos sobres de por medio.
Ese gobierno diria que es una hazaña para vivienda protegida y se limpiaria el culo con los informes que digan que es mas caro lo que compran que construir.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
los fondos venden, esto se hunde! difundid! y acceleramos la bajada de precio generando pánico
  media
0 K 20
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 Estas mezclando un momento de burbuja con una situacion diferente. Hoy no hay burbuja porque muchos compradores estan comprando a tocateja, los bancos tienen criterios mucho mas estrictos

Hay una demanda que la oferta no puede equiparar porque España es el pais de moda entre inmigracion, expats y jubilados
1 K 20
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 hasta las palomas de mi barrio aprenden antes.
1 K 16
Findeton #1 Findeton
Los ricos comprarán esas viviendas, que antes estarían siendo alquiladas por gente que no podía permitirse comprar. Pero que aplauda la izquierda, que el fondo está haciendo lo que ellos tanto querían.

PD: Lo que hay que hacer es construir más, este es un problema de escasez física. 250k nuevas familias al año vs 100k nuevas viviendas según el INE.
1 K 16
powernergia #3 powernergia
#1 La viviendas no se construyen para un año, se construyen para durar 50 años, y solo en lo que va de siglo se han construido muchas mas viviendas que el aumento de población.

Lo que no dice nada son los datos de 1, 2 o 5 años.

Ya sabemos muy bien lo que ocurrió cuando en este pais se construían mas pisos que en ningún sitio.
0 K 11
Findeton #5 Findeton
#3 El mercado no va de "en lo que va de siglo". Es oferta y demanda. Si la demanda aumenta más que la oferta, los precios aumentan.
0 K 10
#7 srskiner
#1 pocos problemas complejos se arreglan con una solución unica.

De acuerdo en que hay que construir mas, la primera causa del problema es escasez de oferta.

Pero eso por si solo no arregla el problema si quien tiene acceso a grandes recursos puede absorber esa vivienda y alquilarla.

En mi opinión es necesario abordar tb el segundo problema. Mi propuesta seria un ibi progresivo acumulando los inmuebles de uso residencial en un mismo municipio. Deberia suponer un coste que no afectase a quien alquilase uno o dos pisos pero si hacer que a partir de ahi fuese mas atractiva la bolsa u otras inversiones.
1 K 17
#10 Seat127
#7 Penalizar los parques de viviendas cerradas, como las de bancos, es fundamental.
Y si además se prohíbe la compra de vivienda residencial a personas jurídicas la cosa mejoraría también.
Si a esto unes construcción de vivienda pública en alquiler (que no haya necesidad de que todos paguemos la casa en propiedad de otro) la cosa mejoraría muchísimo.
0 K 8
Findeton #12 Findeton
#7 España está prácticamente vacía en casi todo el territorio, si algo sobra es espacio. Sólo en lugares concretos como Barcelona no es el caso, pero aun así se puede construir hacia arriba (si derribas lo que hay) y se puede añadir transporte público/metro etc para conectar con el extrarradio. Lo que quiero decir es que no hay que hacer nada para desincentivar que los ricos tengan varias viviendas, con construir más basta.

Yo estoy en contra de los impuestos en general, pero en particular el IBI creo que es de lo primero que quitaría. El IBI es un ataque continuado al derecho de propiedad, prefiero que los ataques sean puntuales y sólo cuando compras/vendes.
0 K 10
#16 srskiner
#12 yo en cambio creo.que sin impuestos la riqueza se acumula de generación en generación hasta que la desigualdad supera la capacidad del estado de contener a la masa enfurecida y eso lleva a algun tipo de revolución , sea violenta como en francia y rusia o electoral como alemania e italia. Luego reset y vuelta a empezar.
La unica forma de estirar el espacio entre revoluciones es con impuestos que reduzcan la tendencia de la riqueza a acumularse.
Asi que desde mi punto de vista los impuestos mas sanos son ibi y herencia y si fuese a bajar uno bajaria rentas del trabajo.
0 K 10
Findeton #17 Findeton
#16 Ahora me explicas por qué en Andorra o Suiza se vive tan bien y con salarios tan altos. ¿Dónde está ahí esa revolución de la que hablas, dónde está esa malvada concentración de la riqueza?
0 K 10
#18 srskiner
#17 a ver, te tenia por una persona seria.
Una cosa es diferencias dentro de la.seriedad y otra que me pongas de ejemplo lugares que se lucran por guardar dinero de otros ( habitualmente dinero de dudoso origen)
No puedes poner de ejemplo esos paises en una conversación económica seria. Si todos hicieran como suiza la primera en irse a la porra probablemente seria suiza.
0 K 10
Findeton #19 Findeton
#18 Perdona pero lo que dices es falso, el sector bancario es sólo una parte de la economía. Por ejemplo en Suiza es del 5% del PIB. ¿Y el otro 95%?
0 K 10
Robus #13 Robus
el número de viviendas que venderán los fondos de inversión, sigue siendo “modesta” frente a la “enorme” demanda existente

Pues va a ser que las viviendas a construir prometidas por los diversos gobiernos tampoco van a servir de mucho entonces... :-S
0 K 12
ChatGPT #14 ChatGPT
#13 sobre todo si no las construyen
0 K 10
#9 omega7767
¿se avecina un colapso económico?
0 K 11
ChatGPT #15 ChatGPT
#9 Contundentemente sí.

el problema es saber cuándo va a pasar y cuál va a ser el detonante. y el que diga que lo sabe, miente.
0 K 10

menéame