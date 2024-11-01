·
más visitadas
Debate: ¿Debería Abolirse el Trabajo Más Antiguo del Mundo? Ramsey vs Carmen López
Debate entre Ramsey Ferrero y Carmen Lopez acerca del trabajo sexual en el podcast de WorldCast moderado por Pedro Bauerbaum.
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Autarca
*
Es el trabajo mas antiguo del mundo porque es imposible abolirlo
Cambiara, se adaptara, pero nunca se podrá evitar que una persona tenga sexo con otra por interés material
7
K
71
#2
yarkyark
#1
Manda narices que después de miles de años haya que seguir explicando esto.
0
K
11
#3
Khadgar
#1
¿Nunca? Solo hay que poner interés y ganas. Prohibimos el sexo fuera del matrimonio, los métodos anticonceptivos, que personas de distintos "estratos sociales" mantengan relaciones y las relaciones entre personas donde una de ellas pueda tener una dependencia económica con la otra y ya está, todos seremos libres.
2
K
41
#9
oliver7
*
#1
lo que hay que hacer es regularla.
PD: Grande Ramsey.
0
K
10
#7
OCLuis
*
Jamás.
Nuestra civilización se basa precisamente en los logros que ese oficio ha dado al mundo y a la sociedad.
Si se deja sin trabajo a los alfareros tendremos que comprar los botijos, los pucheros y las cazuelas en china.
1
K
26
#10
enochmm
¿El trabajo de comadrona? ¿Y por qué habría que abolirlo?
1
K
25
#11
babuino
Hijosdeputaaaa!!! ¿¿¿¿¡¡¿Qué os han hecho los cazadores- recolectores???¡?!!!
Por otro lado, vaya truño de podcast.
1
K
21
#8
NPC_3575
No puede abolirse. Debate bizantino.
1
K
20
#13
pazentrelosmundos
Vamos a ver la cosa es el intercambio de una cosa por la otra, es lo del huevo y la gallina. No sería el trabajo más antiguo del mundo el de conseguir medios para pagar lo otro?
Y visto que la presunta es una mierda y comprobado de donde sale, voto irrelevante.
0
K
14
#4
Jaime131
No. Siguiente pregunta.
1
K
13
#6
ombresaco
Nunca he entendido lo del trabajo más antiguo del mundo, si alguien se especializa en mantener relaciones sexuales a cambio de algo material, hay otros individuos que se han especializado en conseguir ese material (sea cazar, recolectar, cultivar...)
0
K
11
#14
Ovlak
#6
Nunca he entendido lo del trabajo más antiguo del mundo
Normal que no lo entiendas, porque es uno de los bulos más antiguos del mundo. Desmontable, además, con un razonamiento tan sencillo como el que acabas de hacer. Supongo que la idea era darle cierta mística a la idea de la explotación sexual.
1
K
18
#5
bibubibu
¿Y porqué es el trabajo maś antiguo del mundo?.
Se lleva adaptando desde tiempos inmemoriables y se seguirá adaptando a los tiempos, mientras haya hombres y mujeres, habrá sexo a cambio de dinero o de otras cosas.
Es afín al ser humano.
0
K
7
#12
Almirantecaraculo
Otra vez este tema por aquí, y nadie me explica por qué esto beneficia a la libertad sexual de las personas.
El sexo es una necesidad, como la vivienda, y estamos viendo una y otra vez que pasa al convertirlo en un bien de mercado.
¿Por qué con el sexo no pasaría lo mismo, que lleva pasando toda la vida?
Ahora que hemos avanzado y sobre todo mujeres y homosexuales en occidente y ni siquiera en todos los países la han alcanzado, ¿que podría traerles el volver a convertir el sexo en moneda?
Más…
» ver todo el comentario
0
K
7
