edición general
4 meneos
21 clics
David Uclés: "Lo curioso es cómo alguien tan inepto como Franco, tan traumatizado, tan inculto y tan bobo, pudo dominarnos 40 años"

David Uclés: "Lo curioso es cómo alguien tan inepto como Franco, tan traumatizado, tan inculto y tan bobo, pudo dominarnos 40 años"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] - ¿Cómo era la mujer de Franco… y cómo era Franco como marido? - El tema de la sexualidad de Franco se ha comentado mucho. Hay documentos de su médico que dicen que tenía bloqueo sentimental y sexual, de hecho, eso también lo tuvo Hitler. Por experiencia… o por experiencia de amigos conocidos, que no han podido salir del armario, eso es convierte en trauma y en frustración. Franco tenía muchos traumas. Necesitaba resaltarse… porque su padre le criticaba, le fustigaba mucho, sus compañeros también…

| etiquetas: libros , ucles , franco
4 0 1 K 45 cultura
4 comentarios
4 0 1 K 45 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y no sabía cómo entablar relaciones con mujeres y todo eso lo pagó con todos nosotros. Carmen Polo es uno de los personajes más ridículos de toda la historia española. Es una señora que entraba con su marido bajo palio a la iglesia y luego se gastaba el erario público en joyas. No me interesa. Me aburre. Su trazado psicológico es pobre. Y el de su marido. Lo curioso es estudiar cómo alguien tan inepto, tan exento de cultura, tan poco sensible o tan traumatizado, tan bobo (porque no tenía una gran inteligencia) pudo dominar este país durante 40 años...
0 K 20
canduteria #2 canduteria
Porque la mayoría de la poblaciónees idiota integral, solo hay que ver como nos la meten doblada a los trabajadores y la gente tan pichi viendo Netflix.

De algún lado tiene que venir.
1 K 19
#3 soberao *
#2 Suplía sus carencias con grandes dosis de hijoputismo al mismo tiempo que estaba rodeado de gente que le hacía el trabajo sucio y que era tan hijaputa como él porque les había prometido que les iba a comprar un televisor.
Solo hace falta ser un zorro para hacerse con el poder y cargarte a todo aquel que lo cuestione, no hace falta inteligencia cuando hay dinero y poder de por medio, y siendo como Franco haces lo posible para que nadie te quite del puesto incluso mandar a matar y crear instituciones represoras para que más gente se llene las manos de sangre para proteger el tesoro del enano dictador.
0 K 13
#4 candonga1
#2 Si ya muy bien lo definió Napoleón:

Napoleón sobre España: "Es una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas".
0 K 20

menéame