David Uclés: "Lo curioso es cómo alguien tan inepto como Franco, tan traumatizado, tan inculto y tan bobo, pudo dominarnos 40 años"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] - ¿Cómo era la mujer de Franco… y cómo era Franco como marido? - El tema de la sexualidad de Franco se ha comentado mucho. Hay documentos de su médico que dicen que tenía bloqueo sentimental y sexual, de hecho, eso también lo tuvo Hitler. Por experiencia… o por experiencia de amigos conocidos, que no han podido salir del armario, eso es convierte en trauma y en frustración. Franco tenía muchos traumas. Necesitaba resaltarse… porque su padre le criticaba, le fustigaba mucho, sus compañeros también…