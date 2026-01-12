David Uclés: "Lo curioso es cómo alguien tan inepto como Franco, tan traumatizado, tan inculto y tan bobo, pudo dominarnos 40 años"

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] - ¿Cómo era la mujer de Franco… y cómo era Franco como marido? - El tema de la sexualidad de Franco se ha comentado mucho. Hay documentos de su médico que dicen que tenía bloqueo sentimental y sexual, de hecho, eso también lo tuvo Hitler. Por experiencia… o por experiencia de amigos conocidos, que no han podido salir del armario, eso es convierte en trauma y en frustración. Franco tenía muchos traumas. Necesitaba resaltarse… porque su padre le criticaba, le fustigaba mucho, sus compañeros también…
| etiquetas: libros , ucles , franco
De algún lado tiene que venir.
Solo hace falta ser un zorro para hacerse con el poder y cargarte a todo aquel que lo cuestione, no hace falta inteligencia cuando hay dinero y poder de por medio, y siendo como Franco haces lo posible para que nadie te quite del puesto incluso mandar a matar y crear instituciones represoras para que más gente se llene las manos de sangre para proteger el tesoro del enano dictador.
Napoleón sobre España: "Es una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas".