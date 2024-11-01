·
main action
7
meneos
29
clics
Dan por buena una papeleta con un voto para el PP que llevaba un billete de cien euros dentro
Los miembros de la mesa electoral de Osso de Cinca, en el Baix Cinca, acabaron dando por bueno un voto en el que una papeleta del PP iba acompañada de un billete de cien euros.
|
etiquetas
:
billete
,
pp
,
guardia civil
,
voto
5
2
0
K
70
politica
15 comentarios
5
2
0
K
70
politica
#3
Suleiman
Estan haciendo un adelanto.
3
K
43
#1
Andreham
Algún pobre zagal se ha quedado sin el premio de su tío jaja
3
K
41
#6
Fedorito
Alguien del PP vio un sobre y no pudo evitar la tentación. Los sobres para ellos son para eso, para meter billetes.
2
K
35
#2
Martillo_de_Herejes
Entonces la papeleta que metí en la urna con una foto guarra en 1996 también la darían por válida... me quedo tranquilo.
3
K
29
#13
Celsar
*
Pero a lo importante.
¿Qué ha pasado con el billete?
¿Se lo puede quedar el que se lo ha encontrado?
1
K
23
#15
VFR
#13
Por fin alguien práctico
0
K
11
#4
ctrlaltsupr1
Dos papeletas en el mismo sobre se dan por válidas como un solo voto cuando ambas corresponden al mismo partido.
1
K
19
#11
PerritaPiloto
Si el sobre llevaba una papeleta del PP, de esas elecciones, da igual que llevase otra cosa o no.
Lo del chiste de sobre e ir sobrado y sobrar el dinero se lo dejo a otro.
1
K
18
#8
Kantinero
#7
No manipules mis palabras:
están prácticamente fuera de circulación
1
K
18
#9
unodemadrid
#8
Es que ese "prácticamente" es mentira, los que están retirando son los de 500 € los de 100 € se siguen fabricando y poniendo en circulación, es el tercer billete mas usado, no te inventes cosas. No los usaras tú, pero están muy vivos.
1
K
-5
#12
Kantinero
*
#9
el de 100 el tercer más usado?
no inventes tu, de calle ganan los de 5, 10, 20, 50
La gran mayoría de cajeros ni siquiera dispensan billetes de 100
Y yo no invento nada manipulador no he dicho que este fuera de circulación ese prácticamente es toda la diferencia que no quieres ver
Allá tu con tus limitaciones
0
K
11
#14
Martillo_de_Herejes
#9
Ni siquiera eso. Los de 500€ dejaron de imprimirlos, pero son de curso legal... Otra cosa es que tengas que justificar el origen, pero son igual de legales que los demás.
#12
Cierto que no son de los más usados, pero eso no significa que estén casi fuera de circulacion.
0
K
7
#5
Kantinero
de 100€, que están prácticamente fuera de circulación, de dónde lo sacaría?
0
K
11
#7
unodemadrid
#5
Fuera de circulación? de donde sacas eso?
1
K
-5
#10
millanin
Se sobres con dinero en el pp sí que saben.
0
K
7
