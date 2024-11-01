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Cultivar alimentos en el espacio ya no es una idea futurista. La estación Tiangong acaba de cosechar tomates y demuestra que vivir fuera de la Tierra empieza a ser técnicamente posible

Cultivar alimentos en el espacio ya no es una idea futurista. La estación Tiangong acaba de cosechar tomates y demuestra que vivir fuera de la Tierra empieza a ser técnicamente posible

La idea de cultivar alimentos en el espacio fue parte del imaginario de la ciencia ficción. Invernaderos orbitando la Tierra, astronautas cuidando plantas mientras flotan… escenas que parecían lejanas. Pero ahora, esa imagen acaba de volverse real. El logro puede parecer pequeño: unos tomates cherry creciendo en órbita. Pero en realidad es un paso clave en uno de los grandes desafíos de la exploración espacial: cómo sostener la vida humana lejos de la Tierra durante largos periodos.

| etiquetas: cultivar , alimentos.el espacio , ya posible , estacion , tiangong
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6 comentarios
9 1 0 K 185 ciencia
azathothruna #1 azathothruna
Desea saber mas?
Mire la temporada 5 de For all mankind, se estrena pronto
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tul #3 tul
#1 esa serie es propaganda de fantasia espacial, un nuevo genero en si misma xD
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EstilistaDeComadrejas #2 EstilistaDeComadrejas
No quiero joderos las expectativas que me caen de puta madre los chinos, pero como no resolvamos lo de la radiación, y estamos muy lejos, olvidaros de ir al espacio si no queréis que os crezcan más tumores que al hombre elefante. El gran problema ha sido y será la radiación
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josde #6 josde
#2 Ya sacaran algo que proteja a los astronautas y a los que vivan en las estaciones espaciales, ya están estudiando como protegerlos
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RanaPaca #5 RanaPaca
#2 posiblemente la solución pase por edición genética, y para eso todavía quedan bastantes décadas
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elTieso #4 elTieso
La vida lejos de la Tierra es vegetariana, entonces.
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menéame