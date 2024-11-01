Cultivar alimentos en el espacio ya no es una idea futurista. La estación Tiangong acaba de cosechar tomates y demuestra que vivir fuera de la Tierra empieza a ser técnicamente posible

La idea de cultivar alimentos en el espacio fue parte del imaginario de la ciencia ficción. Invernaderos orbitando la Tierra, astronautas cuidando plantas mientras flotan… escenas que parecían lejanas. Pero ahora, esa imagen acaba de volverse real. El logro puede parecer pequeño: unos tomates cherry creciendo en órbita. Pero en realidad es un paso clave en uno de los grandes desafíos de la exploración espacial: cómo sostener la vida humana lejos de la Tierra durante largos periodos.