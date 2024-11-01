Cuenta atrás para la ley europea que permitirá a los estados leer tus mensajes de WhatsApp

El Consejo Europeo vota el próximo 14 de octubre si inicia el procedimiento para aprobar Chat Control, una herramienta para combatir el abuso sexual infantil en Internet, pero que en la práctica supondrá legalizar la vigilancia masiva de los mensajes y correos electrónicos de toda la ciudadanía europea. La Confederación General del Trabajo lanza una campaña para concienciar a la clase política, a la población y a las instituciones sobre la "necesidad" de que España cambie su postura y se oponga a Chat Control.
| etiquetas: cgt , control de mensajería , whatsapp , chat control , pederastia
Que prohíban los smartphones para menores y listo, eliminan millones de drogadictos a la dopamina a la vez que les protegen de posibles abusos por ese medio. Pero obviamente el Chat Control este es para el control poblacional, los niños son la excusa.
Propongo envío masivo de fotopollas y culos por WhatsApp y Telegram para el 14 de octubre. También se admiten todo tipo de mensajes cariñosos y recuerdos a todo el árbol genealógico de los integrantes de la Comisión Europea.
PSOE, una vez más, retratado:
El Gobierno español respalda el contenido del reglamento, mientras que Austria, Bélgica, Finlandia, Estonia, Países Bajos y República Checa han expresado su oposición frontal
Creía que sólo estaba pensada para trozos minúsculos de información, por decirlo de alguna manera, con mucho menos ancho de banda que el bluetooth y que sólo aportaba el largo alcance.
¿Valdría como canal de comunicación entre personas?