Cuenta atrás para la ley europea que permitirá a los estados leer tus mensajes de WhatsApp

El Consejo Europeo vota el próximo 14 de octubre si inicia el procedimiento para aprobar Chat Control, una herramienta para combatir el abuso sexual infantil en Internet, pero que en la práctica supondrá legalizar la vigilancia masiva de los mensajes y correos electrónicos de toda la ciudadanía europea. La Confederación General del Trabajo lanza una campaña para concienciar a la clase política, a la población y a las instituciones sobre la "necesidad" de que España cambie su postura y se oponga a Chat Control.