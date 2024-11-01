edición general
32 meneos
36 clics
Cuenta atrás para la ley europea que permitirá a los estados leer tus mensajes de WhatsApp

Cuenta atrás para la ley europea que permitirá a los estados leer tus mensajes de WhatsApp

El Consejo Europeo vota el próximo 14 de octubre si inicia el procedimiento para aprobar Chat Control, una herramienta para combatir el abuso sexual infantil en Internet, pero que en la práctica supondrá legalizar la vigilancia masiva de los mensajes y correos electrónicos de toda la ciudadanía europea. La Confederación General del Trabajo lanza una campaña para concienciar a la clase política, a la población y a las instituciones sobre la "necesidad" de que España cambie su postura y se oponga a Chat Control.

| etiquetas: cgt , control de mensajería , whatsapp , chat control , pederastia
27 5 0 K 195 actualidad
17 comentarios
27 5 0 K 195 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 lordban
"herramienta para combatir el abuso sexual infantil en Internet"

Que prohíban los smartphones para menores y listo, eliminan millones de drogadictos a la dopamina a la vez que les protegen de posibles abusos por ese medio. Pero obviamente el Chat Control este es para el control poblacional, los niños son la excusa.
7 K 53
tierra_del_hielo #6 tierra_del_hielo
#3 prohibir smartphones a menores es una tontería. Lo comprarían los padres y listo.
0 K 7
#8 lordban *
#6 Eso es como decir que prohibir las armas es una tontería, que la compraría el amigo cazador y listo, y obviamente no es así. En cuanto empezarán a caer las primeras multas a padres verías lo rápido que no "lo compran los padres y listo".
2 K 23
karakol #9 karakol
No tengo pruebas y tampoco dudas que todo esto ya lo están haciendo desde hace mucho, ahora solo quieren darle un barniz legal.

Propongo envío masivo de fotopollas y culos por WhatsApp y Telegram para el 14 de octubre. También se admiten todo tipo de mensajes cariñosos y recuerdos a todo el árbol genealógico de los integrantes de la Comisión Europea.
2 K 43
#14 intotheflow
Supongo que si el derecho a recibir comunicación veraz no les parece importante, el secreto de las comunicaciones tampoco. Será interesante ver el encaje constitucional de esta herramienta de control.
1 K 22
#10 perica_we
para "seguridad" no?
1 K 22
lonnegan #13 lonnegan
Yo no tengo nada que ocultar, pero me parece gravísimo si aprueban esto. Bienvenidos al Gran Hermano.
1 K 20
tul #15 tul
#13 si aprueban esta mierdaca me selfhosteo un servidor de mensajeria parra familia y colegas par que el gran hermano me pueda comer los huevos por detras
0 K 12
Findeton #16 Findeton
#13 3,2,1... los políticos filtrando todas las infidelidades de los contrarios. Nada ilegal, pero juego sucio.
0 K 9
Entresijos #1 Entresijos
¿Que alternativas tendríamos a parte del correo postal?
1 K 17
Macadam #2 Macadam *
#1 www.youtube.com/watch?v=C6E9_u0RR4o

PSOE, una vez más, retratado:
El Gobierno español respalda el contenido del reglamento, mientras que Austria, Bélgica, Finlandia, Estonia, Países Bajos y República Checa han expresado su oposición frontal
5 K 51
Findeton #5 Findeton *
#2 Apuesto a que el abuso infantil seguirá ocurriendo y además los políticos obviamente espiarán a sus adversarios usando este sistema. Aparte que los juakers accederán a toda esta info.
3 K 34
sxentinel #4 sxentinel
#1 La única que veo, es empezar a usar roms personalizadas, ya que la idea es revisar desde tu teléfono los mensajes antes de mandarlos. Y ya como alternativas a los canales convencionales empezar a usar LoRa instalando tus propios repetidores que valen nada y menos.
0 K 11
Findeton #7 Findeton
#4 La mayoría no hará nada de eso. Igualmente, esto es declarar a todo el mundo culpable hasta que se demuestre lo contrario.
0 K 9
reivaj01 #11 reivaj01
#4 Cuando hablas de usar LoRa, ¿Te refieres a la red que deberían utilizar las smart cities?
Creía que sólo estaba pensada para trozos minúsculos de información, por decirlo de alguna manera, con mucho menos ancho de banda que el bluetooth y que sólo aportaba el largo alcance.
¿Valdría como canal de comunicación entre personas?
0 K 13
Ovlak #12 Ovlak
#4 Me temo que las aplicaciones de mensajería van a optar por eliminar el cifrado de extremo a extremo como hizo Apple en Reino Unido. O puede que directamente a cerrar como amenazó Meta con WhatsApp si la anterior pierde el proceso judicial que tiene pendiente. Vamos, que la idea no es revisar directamente en tu teléfono sino que desaparezca el cifrado de extremo a extremo o que el proveedor disponga de una puerta trasera en los servidores para romperlo.
0 K 12
IrMaNDiÑo #17 IrMaNDiÑo
Dicen que para proteger a los menores pero lo que realmente perseguirán serán los intentos de protestas, de organización sindical o el oponerse a cualquier corriente de opinión oficial.
0 K 10

menéame