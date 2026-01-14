Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel dio un impulso al caso desestimando peticiones de las defensas de postergar las decisión, pero el juzgado de instrucción número19, ahora a cargo del juez Antonio Viejo, no ha dado traslado a los abogados de los cinco acusados para que presenten sus escritos de defensa. La causa de los dos delitos fiscales sigue en el juzgado de instrucción 19 de Madrid ya que no se ha elevado al decanato de los juzgados de lo penal para que designe juez y fije fecha de juicio