Cuando la mujer tenga flujo de sangre, y este se quede en su cuerpo, deberá estar recluida siete días

Cualquiera que la toque será impuro hasta el anochecer. Todo lo que le sirva de cama mientras esté recluida será impuro. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama deberá lavar sus vestidos y, después de lavarse con agua, será impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado, deberá lavar sus vestidos, lavarse a sí mismo con agua, y será impuro hasta el anochecer. Si alguien se acuesta con ella y entra en contacto con su menstruación, será impuro siete días.
Si los hombres menstruaran, otro gallo cantaría.
Si los hombres menstrúaran nadie pondría en duda que durante la menstruación hay que descansar.
Precisamente por eso, y por haberla estudiado en profundidad, puedo asegurar que es un cáncer, que precisamente lo mejor que hemos hecho en occidente en siglos ha sido separar la religión de la ley. Y todavía sería mejor si la hubiésemos podido erradicar de todos los ámbitos, pero sobre todo la vida pública.
No tengo mejor opinión de otras religiones, y algunas vienen con culturas que no han separado religión de ley, con lo que aún es peor.
Pero que el cristianismo ha sido un cáncer en la historia, no hay ningún análisis objetivo que lo pueda negar.
Decir que la cultura se basa en la religion no tiene sentido, es una parte, y chiquitita
Lo mismo hasta mola
El mismo Jesucristo dice: "El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado". En el sentido de que la ley es para servir al hombre y no al revés. En ese sentido, esa ley concreta de pureza sirve a dos fines:
1. La higiene. Todo lo que se ha manchado de sangre hay que lavarlo. Hoy por hoy esto se da por hecho, gracias a Dios, pero... Se daba por hecho hace 2500 años?
2. Dar descanso a la mujer mientras tiene su periodo que, en muchos casos recordemos que es tremendamente doloroso. Cosa que en nuestro país acabamos de descubrir y aún muchos están en contra.
E incluso a todos los que en base a seres que no existen, te digan como vivir.
@admin cuentas iglesias católicas se ha abierto en los últimos años en Arabia saudi???. Ya aprendímoa que no era bulo. Lo digo por el posible strike.
Ahh no que esta prohibido abrir iglesias católicas.. Vaya.
Y aquí como imbéciles integrando al desintegrador.
Sura 2:222 (Al-Baqarah):
"Te preguntan sobre la menstruación. Responde: Es una molestia/impureza. Manteneos alejados de las mujeres durante la menstruación y no os acerquéis a ellas hasta que se purifiquen. Cuando se hayan purificado, entonces id a ellas como Dios os ha ordenado. Ciertamente Dios ama a los que se arrepienten y ama a los que se purifican."