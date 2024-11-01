edición general
Cuando la mujer tenga flujo de sangre, y este se quede en su cuerpo, deberá estar recluida siete días

Cualquiera que la toque será impuro hasta el anochecer. Todo lo que le sirva de cama mientras esté recluida será impuro. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama deberá lavar sus vestidos y, después de lavarse con agua, será impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado, deberá lavar sus vestidos, lavarse a sí mismo con agua, y será impuro hasta el anochecer. Si alguien se acuesta con ella y entra en contacto con su menstruación, será impuro siete días.

Milmariposas #8 Milmariposas
Misoginia en estado puro. Redactado por hombres, por supuesto.

Si los hombres menstruaran, otro gallo cantaría.
seguidorDeCristo #11 seguidorDeCristo
#8 explicado en #10 por qué no sólo no es misoginia, sino todo lo contrario.

Si los hombres menstrúaran nadie pondría en duda que durante la menstruación hay que descansar.
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#9 ¿Y?

Precisamente por eso, y por haberla estudiado en profundidad, puedo asegurar que es un cáncer, que precisamente lo mejor que hemos hecho en occidente en siglos ha sido separar la religión de la ley. Y todavía sería mejor si la hubiésemos podido erradicar de todos los ámbitos, pero sobre todo la vida pública.

No tengo mejor opinión de otras religiones, y algunas vienen con culturas que no han separado religión de ley, con lo que aún es peor.

Pero que el cristianismo ha sido un cáncer en la historia, no hay ningún análisis objetivo que lo pueda negar.
#13 kaos_subversivo
#9 soberana gilipollez. Nuestra filosofia es griega; nuestro derecho, romano; el alfabeto, latino; la religion, hebrea. Etc...
Decir que la cultura se basa en la religion no tiene sentido, es una parte, y chiquitita
Pacman #1 Pacman *
Que significa ser impuro?

Lo mismo hasta mola
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#1 Ser impuro significa celebrar misa en chandal. Los rituales exigen unas reglas para que los rituales sean dignos o incluso válidos. Se llama pureza a la pureza ritual, es decir, a reunir las condiciones de dignidad para realizar un ritual. Para el judaísmo, todo lo que signifique muerte o hemorragia es impuro y te inhabilita para realizar rituales.
#7 sliana
#1 pero solo hasta el anochecer, luego se resetea. Un misterio.
seguidorDeCristo #10 seguidorDeCristo
El antiguo testamento solo puede entenderse a la luz de Jesucristo, como una pedagogía y una preparación para la venida de este.

El mismo Jesucristo dice: "El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado". En el sentido de que la ley es para servir al hombre y no al revés. En ese sentido, esa ley concreta de pureza sirve a dos fines:

1. La higiene. Todo lo que se ha manchado de sangre hay que lavarlo. Hoy por hoy esto se da por hecho, gracias a Dios, pero... Se daba por hecho hace 2500 años?

2. Dar descanso a la mujer mientras tiene su periodo que, en muchos casos recordemos que es tremendamente doloroso. Cosa que en nuestro país acabamos de descubrir y aún muchos están en contra.
#2 Katos
Critiquemos la biblia para aceptar el islam y la islamizacion de occidente.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 Se pueden criticar los dos.

E incluso a todos los que en base a seres que no existen, te digan como vivir.
#9 Katos *
#3 con una diferencia sustancial: tu cultura se basa en la primera.
@admin cuentas iglesias católicas se ha abierto en los últimos años en Arabia saudi???. Ya aprendímoa que no era bulo. Lo digo por el posible strike.
Ahh no que esta prohibido abrir iglesias católicas.. Vaya.

Y aquí como imbéciles integrando al desintegrador.
plutanasio #4 plutanasio
#2 Y encima ponen de ejemplo un libro judío del antiguo testamento... :roll:
Nihil_1337 #5 Nihil_1337
#2 El corán tienen una Sura que es copia de esto.

Sura 2:222 (Al-Baqarah):

"Te preguntan sobre la menstruación. Responde: Es una molestia/impureza. Manteneos alejados de las mujeres durante la menstruación y no os acerquéis a ellas hasta que se purifiquen. Cuando se hayan purificado, entonces id a ellas como Dios os ha ordenado. Ciertamente Dios ama a los que se arrepienten y ama a los que se purifican."
