Cuando la mujer tenga flujo de sangre, y este se quede en su cuerpo, deberá estar recluida siete días

Cualquiera que la toque será impuro hasta el anochecer. Todo lo que le sirva de cama mientras esté recluida será impuro. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama deberá lavar sus vestidos y, después de lavarse con agua, será impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado, deberá lavar sus vestidos, lavarse a sí mismo con agua, y será impuro hasta el anochecer. Si alguien se acuesta con ella y entra en contacto con su menstruación, será impuro siete días.