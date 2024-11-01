edición general
14 meneos
57 clics
Cuando el cambio te lo daban en mini caramelos de eucalipto

Cuando el cambio te lo daban en mini caramelos de eucalipto

Lo mejor era cuando ibas a comprar un tarro de café, leche o cualquier otra cosa y el cambio era tan pequeño que, en lugar de devolverte la peseta, el señor Juan te decía: "No tengo suelto, la vuelta va en caramelos, que van muy bien para los constipados… ¡o para tu padre, a ver si deja ya de fumar!"- Aquella forma de dar el cambio en caramelos no era exclusiva del señor Juan, era una costumbre muy extendida en kioscos y tiendas de barrio. A los niños nos encantaba, claro: salías de la compra con el pan bajo el brazo y un premio inesperado.

| etiquetas: caramelos , vueltas , eucalipto
13 1 0 K 337 cultura
12 comentarios
13 1 0 K 337 cultura
Comentarios destacados:      
Arkhan #1 Arkhan
Lo que bien recuerdo es la vergüenza que pasé el día que mi padre me mandó a comprar una barra de pan con el puñado de caramelos que me habían estado dando desde semanas atrás como cambio. :palm:
21 K 226
lokitogl #2 lokitogl
#1 xD ¿En serio?
4 K 50
Arkhan #5 Arkhan *
#2 La panadera no lo hacía con mentolados, eran unos que eran gominolas recubiertas de azúcar con forma de caramelo.

Si una cosa aprendí de mi padre, que en paz descanse, es a quejarme, a tocar los cojones y a ser capaz de desquiciar hasta a un monje budista. :troll:
10 K 119
DaniTC #6 DaniTC
#1 qué grande tu padre xD
2 K 39
#4 A_S
Hay zonas de Sudamérica donde se sigue haciendo. O porque el bajo valor de algunas monedas o porque el de la tienda tiene un morro que se lo pisa
4 K 51
#11 noquierotuspam2025
#4 En Venezuela hasta hace poco cuando la gente pagaba especialmente en dólares en efectivo veías en las cajas racimos de cambur (banana) que usaban como "cambio".

Hoy en día ya no se ve porque es menos común pagar en dólares (hay menos disponibilidad), y cuando lo hacen a las tiendas les resulta bien devolverte bolívares transferidos a una cuenta porque lo pagarán a tasa oficial (bastante menor que la "real")
0 K 6
Macadam #3 Macadam
Me encantaba de enano recibir esos pictolines de la señora Carmen o del señor Paco :hug:
1 K 26
pepel #9 pepel
Es que antes se redondeaba los precios en céntimos. Más vale que llegó el €uro y ahora se redondea en '99.
0 K 20
GeneWilder #8 GeneWilder
Caramelos Saci.  media
0 K 10
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
#8 caramelos de eucalipto la asturiana.  media
1 K 23
#7 Katos
Se nota que no habeis visitado Argentina en los últimos 10 años.
0 K 9
TripleXXX #12 TripleXXX
Yo, lo que mas echo de menos de esa época era la droga que dejaban en la puerta de los colegios.
Lástima que nunca encontré ninguna xD
0 K 8

menéame