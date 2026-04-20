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'Cuando el asesino cocina': una imagen viral muestra a una soldado israelí cocinando en una casa del sur del Líbano (EN)
Una periodista libanesa afirma que la imagen de una soldado israelí en su casa de Bint Jbeil es un "insulto a la memoria y la dignidad de las personas"
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etiquetas
:
sionismo
,
israel
,
líbano
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relacionadas
#1
Andreham
Fotos así se verán en los museos de dentro de un siglo sobre "cómo pudo pasar?".
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K
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#5
sotillo
#1
Es lo que hace un buen colono judío en Israel, invadir, asesinar y saquear a las víctimas para enriquecerse , no veo lo extraordinario
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#9
chatOGT
#1
no creo que tarden tanto.
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#20
borre
#1
Y justo hace un siglo empezó lo que hoy se repite...
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#4
Moderdonia
*
Siempre que vuelves a casa
Me pillas de genocidio
Embadurnado de sangre
Con los tanques en Gaza
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#6
soberao
*
En Gaza el ejército hacía banquetes de comida para los soldados en las pausas del genocidio mientras a unos metros tenían a los palestinos pasando hambre como en el Gueto de Varsovia. Se hacían fotos para la prooaganda y sus redes sociales como la de la imagen de esta noticia, mostrando su opulencia y derroche, mientras mataban en Gaza de hambre a familias enteras a posta por simple diversión y sadismo.
No era falta de logística que en Gaza no hubiera la comida más básica, sino que era matarlos de hambre a conciencia, porque son así de sádicos y genocidas.
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K
92
#2
ostiayajoder
La mafia se sienta a la mesa.
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K
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#3
guillersk
Menudos machistas
2
K
36
#7
soberao
*
#3
Esta mujer es parte de la propaganda de las FDI, que venden que el ejército está lleno de tías y es como estar en una rave, casi como estar de fiesta. Seguro que ha venido con el camión de suministros a hacer las fotos de la comilona y luego se irá para su casa, que a ésta no la van a poner a pegar tiros.
Cómo Israel utiliza el sexo para vender el sionismo.
m.youtube.com/watch?v=OHJEpnCL5nE
3
K
48
#17
Dravos
*
#7
Pero luego, si van sin mangas y en falda corta les montan un consejo de guerra, cosas sionistas.
www.meneame.net/story/ejercito-defensa-israel-somete-consejo-guerra-mu
0
K
6
#8
luckyy
Mas pronto que tarde vendrá diciendo que no sabía nada y que solo cumplía órdenes
1
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#13
jonolulu
Putos nazis
0
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#10
fernando_sierra
¡Ana Rosa, ésta es la tuya, a ver si nos haces un reportaje de esta okupa!
1
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#14
GeneWilder
“Cuando la asesina cocina”.
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11
#15
KaBeKa
*
Festival con presidentes de gobierno(aunque sea miley), militares mostrando su lado más amable, etc..
Las alarmas de ostracismo social y bloqueo mundial han debido de saltar en las cúpulas sionistas. Corred a mostrar al país como si fuera normal, uno más... A blanquear imagen!!!
P.D: Y que todavía estén en eurovisión porque ellos ponen la pasta... lo que nos vamos a arrepentir en un futuro de tragar con estas acciones que sólo intentan normalizar a un estado que no respeta a nadie.
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#11
Jesusor
Se cree graciosa la hija de puta.
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#16
baronluigi
Que la metan al horno.
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#18
vviccio
masjidalaqsa.com/israeli-product-checker-boycott-list
PP, Nox y Junts apoyan a los sionistas.
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#19
Kyoko
La foto es bastante inocua per se. Soldados que usan casas particulares mientras avanzan es de historia militar basica... Revisitar cualquier peli de guerra de la 2GM.
Es mas bien lo que indica. Aqui una fuente israelí de propaganda (ei, gemela de la del envío, que tambien es propaganda pero islamismta en lugar de sionista).
www.israelhayom.com/2026/04/20/idf-female-soldier-becomes-a-symbol-of-
Hezbollah va diciendo que han vencido a los israelies, que los…
» ver todo el comentario
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#12
Jack29
Y sonrie.
Ojala le peguen 1 tiro a cada miembro sionazi de su familia y luego otro a ella.
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20
comentarios)
menéame
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Me pillas de genocidio
Embadurnado de sangre
Con los tanques en Gaza
No era falta de logística que en Gaza no hubiera la comida más básica, sino que era matarlos de hambre a conciencia, porque son así de sádicos y genocidas.
Cómo Israel utiliza el sexo para vender el sionismo. m.youtube.com/watch?v=OHJEpnCL5nE
www.meneame.net/story/ejercito-defensa-israel-somete-consejo-guerra-mu
Las alarmas de ostracismo social y bloqueo mundial han debido de saltar en las cúpulas sionistas. Corred a mostrar al país como si fuera normal, uno más... A blanquear imagen!!!
P.D: Y que todavía estén en eurovisión porque ellos ponen la pasta... lo que nos vamos a arrepentir en un futuro de tragar con estas acciones que sólo intentan normalizar a un estado que no respeta a nadie.
PP, Nox y Junts apoyan a los sionistas.
Es mas bien lo que indica. Aqui una fuente israelí de propaganda (ei, gemela de la del envío, que tambien es propaganda pero islamismta en lugar de sionista).
www.israelhayom.com/2026/04/20/idf-female-soldier-becomes-a-symbol-of-
Hezbollah va diciendo que han vencido a los israelies, que los… » ver todo el comentario
Ojala le peguen 1 tiro a cada miembro sionazi de su familia y luego otro a ella.