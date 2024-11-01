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Críticas al consejero de Presidencia de Ayuso tras recuperar el "me gusta la fruta" con esta foto: "Gobierna la indigencia intelectual"  

"En su cabeza quedaba fenomenal. Pero en realidad han quedado como dos niños pequeños". "Nivelazo político y personal del Consejero de justicia y el Consejero de Cultura de Ayuso"

| etiquetas: me gusta la fruta , consejeros , ayuso
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Skiner #1 Skiner
Siempre con la prioridad de ofrecer cosas que aportan a la sociedad. :wall:
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menéame