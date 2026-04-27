Crisis en Más Madrid | Emilio Delgado: “No me parece bien que lo anuncies”; Mónica García: “Ni a mí lo de Rufián”

Eran las diez de la noche cuando sonó el móvil de Delgado, según la reconstrucción que ha hecho EL PAÍS de ese momento. - Me lanzo mañana en la verbena -dijo García-. -No me parece bien -respondió Delgado-. Me pones en una tesitura. O me bajo del acto y todo el mundo piensa que soy un niñato y un malqueda, o me lo como. -A mí tampoco me pareció bien lo de Rufián. Esta última frase muestra el plomo candente entre los dos desde febrero, cuando Delgado, por su cuenta, organizó un debate abierto al público con Gabriel Rufián...