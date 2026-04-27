Crisis en Más Madrid | Emilio Delgado: “No me parece bien que lo anuncies”; Mónica García: “Ni a mí lo de Rufián”

Eran las diez de la noche cuando sonó el móvil de Delgado, según la reconstrucción que ha hecho EL PAÍS de ese momento. - Me lanzo mañana en la verbena -dijo García-. -No me parece bien -respondió Delgado-. Me pones en una tesitura. O me bajo del acto y todo el mundo piensa que soy un niñato y un malqueda, o me lo como. -A mí tampoco me pareció bien lo de Rufián. Esta última frase muestra el plomo candente entre los dos desde febrero, cuando Delgado, por su cuenta, organizó un debate abierto al público con Gabriel Rufián...
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Por otro lado, me da bastante pena y a la vez asco que quieras el mal de la izquierda simplemente porque no es tu izquierda específica.
Míratelo. No es sano.
Buenas noches
Solo hacen lo mismo que hicieron en el pasado y eso no tiene nada que ver con Podemos, lo haran con cualquiera porque es su forma de funcionar.
Ha tenido una buena maestra.
Cuando gobierne la derecha y os vuelva a hacer de policía política, a acusaros de financiación ilegal u ocultando droga en vuestros coches, llamáis a vuestro ego y le pedís que os dé una explicación, mientras tanto el resto de los que queremos un gobierno unido de izquierdas nos cagaremos en vuestros muertos
Mientras tanto al pueblo llano nos seguirán robando y jodiendo y os haremos responsables
Mónica García siempre me pareció un poco falsa. E Irene Montero es bastante cansina con el tema del feminismo, y peca de cierta superioridad moral impostada.
En esta nueva izquierda que ha de surgir, ninguna de las dos parece que esté a la altura.