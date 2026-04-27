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Crisis en Más Madrid | Emilio Delgado: “No me parece bien que lo anuncies”; Mónica García: “Ni a mí lo de Rufián”

Crisis en Más Madrid | Emilio Delgado: “No me parece bien que lo anuncies”; Mónica García: “Ni a mí lo de Rufián”

Eran las diez de la noche cuando sonó el móvil de Delgado, según la reconstrucción que ha hecho EL PAÍS de ese momento. - Me lanzo mañana en la verbena -dijo García-. -No me parece bien -respondió Delgado-. Me pones en una tesitura. O me bajo del acto y todo el mundo piensa que soy un niñato y un malqueda, o me lo como. -A mí tampoco me pareció bien lo de Rufián. Esta última frase muestra el plomo candente entre los dos desde febrero, cuando Delgado, por su cuenta, organizó un debate abierto al público con Gabriel Rufián...

| etiquetas: crisis , más , madrid , emilio , delgado , mónica , garcía
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13 comentarios
6 2 5 K 39 actualidad
Andreham #3 Andreham
#1 Sin acritud, pero estás siendo tan engañado como los votantes de PPSOE.

Por otro lado, me da bastante pena y a la vez asco que quieras el mal de la izquierda simplemente porque no es tu izquierda específica.

Míratelo. No es sano.
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Harkon #5 Harkon *
#3 La gente que apuñala a compañeros por la espalda para pillar su silón donde medrar sin hacer nada no son de izquierdas, se llaman trepas, sin acritud. Mírate tú a quien defiendes

:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:

Buenas noches
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JackNorte #6 JackNorte
#3 Solo estan recibiendo lo que dieron un veto pero era perfectamente respetable por muchos cuando lo hicieron con Podemos ahora le toca a Emilio Delgado , y el siguiente a saber.
Solo hacen lo mismo que hicieron en el pasado y eso no tiene nada que ver con Podemos, lo haran con cualquiera porque es su forma de funcionar.
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JackNorte #2 JackNorte
Tienes cara de vetado Emilio Delgado.
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pitercio #9 pitercio
Si van a competir, en barro para revolcarse o poste para trepar no hay quien les gane y además puede que estén empatados. A ver qué banda triunfa, el clan de las nenas o la horda de consultores externos.
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JackNorte #10 JackNorte
Aparte al no abandonar el cargo Monica Garcia , hara como Yolanda Diaz , aprovecharse de la presencia publica para posicionarse en la campaña , pagandolo todos. xD
Ha tenido una buena maestra.
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Kantinero #12 Kantinero *
A tomar por culo, egolatras de mierda, a veces pienso que solo soy de izquierdas porque es menos malo que ser de derechas
Cuando gobierne la derecha y os vuelva a hacer de policía política, a acusaros de financiación ilegal u ocultando droga en vuestros coches, llamáis a vuestro ego y le pedís que os dé una explicación, mientras tanto el resto de los que queremos un gobierno unido de izquierdas nos cagaremos en vuestros muertos
Mientras tanto al pueblo llano nos seguirán robando y jodiendo y os haremos responsables
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Ludovicio #4 Ludovicio
#0 En su línea de hacer todo el daño posible a la izquierda de este país porque, si no son Irene e Ione, no quiere izquierda.
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alfre2 #13 alfre2
Cuál es la crisis? :roll:
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Nihil_1337 #8 Nihil_1337
Hostias que poca altura tiene esta peña, al final solo llegan los más niñatos a las cúpulas. Que puta tristeza.
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#11 Dedalos *
Será mejor que Emilio Delgado y Gabriel Rufián se monten un partido.

Mónica García siempre me pareció un poco falsa. E Irene Montero es bastante cansina con el tema del feminismo, y peca de cierta superioridad moral impostada.

En esta nueva izquierda que ha de surgir, ninguna de las dos parece que esté a la altura.
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#7 Comorr
Basura
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menéame