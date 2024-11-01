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Crecen las dudas con el Mundial: el sector hotelero hace saltar las alarmas

Crecen las dudas con el Mundial: el sector hotelero hace saltar las alarmas

El Mundial de 2026 no está generando, por ahora, el impacto esperado en buena parte del sector hotelero de Estados Unidos. Así lo refleja un informe elaborado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), que advierte de un ritmo de reservas inferior al previsto en varias de las ciudades que albergarán partidos del torneo.

| etiquetas: dudas mundial futbol , eeuu , trump , reservas , torneo
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 Leclercia_adecarboxylata
Oh dios, qué tragedia, un país al que no le importa una M el fútbol y que hace redadas contra inmigrantes asentados como EEUU ahora se escandaliza porque no se va a poder aprovechar para hacer caja.
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freeclimb #4 freeclimb
#3 Para mi es precisamente algo positivo.

Boikot Mundial EEUU
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#2 Forestalx
Yo no voy a ir... Pero puestos a elegir iría a Canadá, no a USA.
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#6 scalvo
Hay que expulsar a USA del Mundial.
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josde #13 josde
Ir allí es un gran peligro, lo mismo van a ver unos partidos de futbol y terminas en el Congo o en el Salvador.
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#5 concentrado
Pues la verdad no entiendo por qué aquellos que no tienen la cara blanca, el pelo rubio y complexión atlética no les apetezca ir en estos momentos a pasar unos días a EEUU.
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Kasterot #7 Kasterot
#5 yo creo que el combo de gastarse el sueldo del año en ver un partido y pasarse unos meses en un campo de ICE, no vende bien. Mira que ahora se venden experiencias pero por lo que sea.... Está no.
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Postmeteo #10 Postmeteo
#5 Lo de complexion atlética es MUY opcional en USA
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josete15 #12 josete15
No voy ni aunque me regalen las entradas y la estancia.
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elgranpilaf #14 elgranpilaf
#12 Ni yo
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Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
"Football Supporters Europe, una asociación de aficionados, ha estimado que una persona tendría que gastar al menos 6.900 dólares (5.850 euros) en entradas para seguir a su selección desde el partido inaugural hasta la final del Mundial de 2026, casi cinco veces más que en el último torneo de Catar."

Quien iba a imaginar que haya muchos aficionados que dejen de ir al Mundial y no haya reservas hoteleras...
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freeclimb #1 freeclimb
Según el informe, entre el 65% y el 70% de los hoteleros encuestados asegura que los problemas relacionados con los visados y el contexto geopolítico internacional están frenando la llegada de turistas extranjeros. El documento señala que el visitante internacional, que se esperaba clave para impulsar la ocupación durante el campeonato, está respondiendo con mucha menos fuerza de la anticipada.
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volandero #8 volandero *
Me sorprende que, con el PORCULO tremendo que disteis con el Mundial de Catar por los obreros muertos, a un mes del Mundial de Estados Unazis apenas haya movimiento llamando al boicot.

Mira que soy futbolero, pero esta mierda de Mundial lo va a seguir su puta madre. Y si España se retirara mañana, sería el momento de mayor orgullo desde el gol de Iniesta.
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#11 luckyy
El mundo del fútbol como el de la canción: vergonzoso
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menéame