Crecen las dudas con el Mundial: el sector hotelero hace saltar las alarmas

El Mundial de 2026 no está generando, por ahora, el impacto esperado en buena parte del sector hotelero de Estados Unidos. Así lo refleja un informe elaborado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), que advierte de un ritmo de reservas inferior al previsto en varias de las ciudades que albergarán partidos del torneo.
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Boikot Mundial EEUU
Quien iba a imaginar que haya muchos aficionados que dejen de ir al Mundial y no haya reservas hoteleras...
Mira que soy futbolero, pero esta mierda de Mundial lo va a seguir su puta madre. Y si España se retirara mañana, sería el momento de mayor orgullo desde el gol de Iniesta.