Cospedal declara ante el tribunal de Kitchen que no recuerda la conversación en la que pidió a Villarejo "parar" los papeles de Bárcenas

Ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación: “Por eso te estoy llamando. Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.
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El paripé que está haciendo la injusticia española es solo para minimización de daños.
La infanta marcó el camino del alzheimer judicial como estrategia.
Es una especie de Matrix que no sois capaces de entender
Justicia al nivel de nuestra afanada democracia consolidada. Pero no los critiquemos que son de piel muy fina y les hierve la sangre ,debajo de su uniforme de batamanta negra a poco que les destapes sus vergüenzas.