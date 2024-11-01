edición general
26 meneos
26 clics
Cospedal declara ante el tribunal de Kitchen que no recuerda la conversación en la que pidió a Villarejo "parar" los papeles de Bárcenas

Cospedal declara ante el tribunal de Kitchen que no recuerda la conversación en la que pidió a Villarejo "parar" los papeles de Bárcenas

Ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación: “Por eso te estoy llamando. Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

| etiquetas: cospedal , declara , kitchen , villarejo , papeles , bárcenas
21 5 0 K 155 actualidad
17 comentarios
21 5 0 K 155 actualidad
Comentarios destacados:      
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
Los jueces de la mafia trabajan para estos delincuentes.

El paripé que está haciendo la injusticia española es solo para minimización de daños.
4 K 66
#1 Ferroviman
"tenia conversaciones piddiendo a peña cometer delitos tan a menudo que ahora mismo no caigo en la llamada de la que usted me habla, no pretendera que recuerde cada detalle de mi dia a dia como politica..." añadio.
4 K 53
wata #2 wata
Lo de la juez es para nota. Abogada defensora.
4 K 46
A.more #15 A.more
#2 es de verguenza ajena. Como peinado, como el juicio contra el fiscal. Son una auténtica mafia y además con total desprecio de la gente. No tienen verguenza
0 K 10
Moderdonia #4 Moderdonia *
¡¡¡Mariano y Cospedal, a Soto del Real!!!
2 K 37
#9 laruladelnorte
Lo de la infanta ha sentado cátedra... :foreveralone:
2 K 34
makinavaja #12 makinavaja
#9 Si, en este país hay una serie de gente intocable por la justicia... hagan lo que hagan y existan las pruebas que existan...
1 K 23
devilinside #13 devilinside
#9 No ha llegado a tanto, no ha dicho que, de haber dado las instrucciones, lo hizo por amor
0 K 11
#17 Eukherio *
#9 Conviene recordar que también Cifuentes sufrió de alzheimer cuando tuvo que declarar sobre su máster. La pobre no recordaba absolutamente nada del tema, pese a que días antes sí que insistía en lo contrario

La infanta marcó el camino del alzheimer judicial como estrategia.
0 K 8
mis_cojones_en_bata #6 mis_cojones_en_bata
No me consta.
0 K 15
jonolulu #11 jonolulu
Cospedal vive en diferido simulado.

Es una especie de Matrix que no sois capaces de entender
0 K 14
ipanies #14 ipanies
Ilegalización del PP ya!!!!!
0 K 12
#8 Seat127
Bueno, pero eso es lo esperado, tanto en acusados como testigos de ese lado. Es a la instrucción a la que hay que mirar con lupa y ver qué pruebas ha conseguido y si parece un trabajo bien hecho o una chapucilla hecha deprisa y corriendo con mil agujeros para que no pueda sacarse nada en claro y tirar el caso por la borda
0 K 9
Nube_Gris #3 Nube_Gris
Que la manden 10 años al talego, que con el tiempo suficiente aflora cualquier recuerdo.
0 K 9
oceanon3d #10 oceanon3d *
Garcia Castellón dejo este asunto muy pulido ... 15 años de juez de enlace en países de la UE en puestos de lujo bien remunerados, y sin apenas carga de trabajo, es mucho de agradecer. Hasta para cachondearse de todos sacando un libro le dio la cosa.

Justicia al nivel de nuestra afanada democracia consolidada. Pero no los critiquemos que son de piel muy fina y les hierve la sangre ,debajo de su uniforme de batamanta negra a poco que les destapes sus vergüenzas.
0 K 8
A.more #16 A.more
#10 García Castellón hizo su parte y la de hoy está haciendo el resto. Si se descuidan salen del juicio canonizados y la acusación en la carcel
0 K 10
#7 malarte
“¿A quien va a creer usted, a mí o a sus propios ojos? añadió…
0 K 7

menéame