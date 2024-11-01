Cory Doctorow, autor de 'Mierdificación': "Trump puede apagarnos tecnológicamente cuando quiera"

“Internet es una mierda”. Así de contundente se muestra Cory Doctorow (Toronto, Canadá, 1971), periodista, activista digital y autor de Mierdificación (Capitán Swing, 2026). El título de su nuevo libro corresponde al nombre que le ha dado al estado actual de las plataformas, que maltratan a sus usuarios a base de “robarles datos, espiarles y manipularles”. Ese término, que puso nombre a la frustración que muchos de los usuarios de Internet sentían, fue seleccionado como palabra del año por el diccionario Macquarie en 2024.