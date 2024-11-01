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Cory Doctorow, autor de 'Mierdificación': "Trump puede apagarnos tecnológicamente cuando quiera"

Cory Doctorow, autor de 'Mierdificación': "Trump puede apagarnos tecnológicamente cuando quiera"

“Internet es una mierda”. Así de contundente se muestra Cory Doctorow (Toronto, Canadá, 1971), periodista, activista digital y autor de Mierdificación (Capitán Swing, 2026). El título de su nuevo libro corresponde al nombre que le ha dado al estado actual de las plataformas, que maltratan a sus usuarios a base de “robarles datos, espiarles y manipularles”. Ese término, que puso nombre a la frustración que muchos de los usuarios de Internet sentían, fue seleccionado como palabra del año por el diccionario Macquarie en 2024.

| etiquetas: internet , opinion , libros , redes sociales
18 4 0 K 277 tecnología
3 comentarios
18 4 0 K 277 tecnología
GuerraEsPaz #1 GuerraEsPaz *
¿solamente trump? ya han ocurrido casos donde han apagado soluciones tecnologicas donde las mas sangrantes son en salud porque empresas han quebrado, han decidido en contra de abrir el codigo de las aplicaciones y aparatos para que la gente se pueda seguir beneficiando.
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Ramen #2 Ramen
#1 Se refiere a cuando Trump ordenó a Microsoft cerrar el acceso a sus cuentas al juez que condenó a Bolsonaro y al fiscal que ha encausado a Netanyahu
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Arkhan #3 Arkhan
#2 La verdad es que eso da que pensar mucho sobre lo que podría acabar pasando con nuestras cuentas de correo electrónico el día de mañana. Ya no porque vayamos de importantes y un gobierno quiera ir contra nosotros como individuos, si no porque quieran fastidiar la conexión directamente del país en cuestión.
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menéame