La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel de la ilegalidad de "usar el hambre" como "método de guerra"

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió este miércoles a Israel de que tiene la "obligación" de "no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra", después de señalar que, como potencia ocupante de los territorios palestinos, debe "garantizar las necesidades básicas" de los civiles en la Franja de Gaza. Advirtió también a Israel de que el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado como Gaza es ilegal, no solo por el uso de la "fuerza física", sino también cuando los afectados "no tienen otra opci