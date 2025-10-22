edición general
20 meneos
17 clics
La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel de la ilegalidad de "usar el hambre" como "método de guerra"

La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel de la ilegalidad de "usar el hambre" como "método de guerra"

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió este miércoles a Israel de que tiene la "obligación" de "no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra", después de señalar que, como potencia ocupante de los territorios palestinos, debe "garantizar las necesidades básicas" de los civiles en la Franja de Gaza. Advirtió también a Israel de que el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado como Gaza es ilegal, no solo por el uso de la "fuerza física", sino también cuando los afectados "no tienen otra opci

| etiquetas: hambre , guerra , israel
17 3 0 K 144 actualidad
12 comentarios
17 3 0 K 144 actualidad
#2 luckyy
Pensé que había paz
2 K 44
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#2 Si... D.E.P.
0 K 6
#1 Y_digo_yo
¿Guerra? ¿Qué guerra?
2 K 25
sleep_timer #6 sleep_timer
Al gobierno de Israel se la suda todo, nadie les hace nada.
1 K 25
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Como si les importase a esas ratas...
0 K 13
Connect #5 Connect
Israel no está en la Corte Penal Internacional. Puede matar de hambre a esa gente e imitar tranquilamente a Hitler.
0 K 13
riz #8 riz
#5 No es la CPI, es la CIJ, que es un órgano de la ONU de la que Israel sí es miembro.
0 K 13
#9 Katos
Pues por lo que sea en África estamos igual hace años y ni mu ni flotillas ni amnistía internacional ni pollas.

Lo de acrecentar la muerte de morenos a manos de blancos y obviar las muertes de negros a manos de otros negros, es de lo más racista occidentalista qué hay. @admin. Mencionar las razas no es ser racista qué os veo venir.
0 K 10
riz #11 riz
#9 Lloras al admin preventivamente? xD xD xD Es la primera vez que lo veo :-O :-O
0 K 13
Potemkin_ #4 Potemkin_ *
La Corte Internacional de Justicia advierte a Israel .Obligar a la población a abandonar sus casas sin alternativa y a la fuerza, matar de hambre a la población, ocupar territorio ilegal y a la fuerza, encarcelar a la población, niños menores incluidos y ..... etc. Pero está la corte internacional advirtiendo todavía. Se nota la vara de medir occidental.
0 K 9
alcama #3 alcama
Mucho mejor el tiro en la nuca que aplica Hamás en sus juicios sumarios
0 K 5
#10 Kalandraka125
#3 Israel también toca ese palo, aunque en su caso lo prefieren entre los ojos. Supongo que si te da curiosidad ver como se va una vida, es preferible.

www.naiz.eus/es/info/noticia/20251017/israel-entrega-cuerpos-de-palest
0 K 7

menéame