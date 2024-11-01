El cortafuegos alemán arde: la CDU de Merz se prepara para abrir la puerta a los herederos del nazismo

Las encuestas son demoledoras: Alternativa para Alemania (AfD) lidera con entre 25 y 27% del voto, y en el Este ronda el 40%. El viejo cordón sanitario que Alemania construyó sobre los escombros del nazismo se agrieta. Y la derecha que juró contener a los monstruos del pasado ahora empieza a mirarles con simpatía. Lo que Strauß llamó “Brandmauer”, el cortafuegos antifascista, hoy no es más que un papel mojado. Pero el poder, como siempre, acaba siendo más tentador que la memoria.
"Friedrich Merz, sucesor de Merkel, "expulsará" de la CDU a quien "coopere" con la ultraderecha"
Merz, quién te ha visto y quién te ve…
Bismarck era anticomunista.
Esta en su adn.
Espero que el nuevo ejercito rojo (no necesariamente ruso) los ponga a parir aun mas que la ultima vez
Uno formado por viejos y charos?
Te diría musulmanes pero esos acaban también En la derecha. No comulgan con vuestro mundo no binarie pelo rojo
La izquierda es vieja y funcionarial
Como una tortuga vieja sin dientes
Es la GENTE votando
El SPD no tiene reparos en pactar con los herederos de la Stasi