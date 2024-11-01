El cortafuegos alemán arde: la CDU de Merz se prepara para abrir la puerta a los herederos del nazismo

Las encuestas son demoledoras: Alternativa para Alemania (AfD) lidera con entre 25 y 27% del voto, y en el Este ronda el 40%. El viejo cordón sanitario que Alemania construyó sobre los escombros del nazismo se agrieta. Y la derecha que juró contener a los monstruos del pasado ahora empieza a mirarles con simpatía. Lo que Strauß llamó “Brandmauer”, el cortafuegos antifascista, hoy no es más que un papel mojado. Pero el poder, como siempre, acaba siendo más tentador que la memoria.