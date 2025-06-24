edición general
Corea del Norte lanza varios misiles balísticos al mar de Japón

Seúl asegura estar "alerta" y Tokio denuncia que este tipo de actos "amenazan la paz y la seguridad" en la región

Gry #1 Gry
No como cuando es Japón quien hace las pruebas como "Medida disuasoria frente a China"

es.euronews.com/2025/06/24/japon-realiza-en-hokkaido-la-primera-prueba
8
Mikhail #11 Mikhail
#1 Es matemática pura, si los misiles van en un sentido es positivo y si van en el otro sentido es negativo. :-P
0
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Igualito es un misil nuclear balístico que alcanza 5.000 kilómetros que un misil antibuques de 200 km de alcance.

El pensar para poner un falso comentario karmawore para desviar la noticia, es algo que tú y los que te votan no hacéis :hug:
0
Suigetsu #14 Suigetsu
#13 Decían el mismo discurso cuando Korea lanzaba los misisles de 200Km.
0
javibaz #5 javibaz
El mar de Japón rodea Korea, no es japonés.
3
placeres #9 placeres *
#5 .. La gente se rió mucho con lo del “Golfo de América” de Trump, pero es por cosas como esta. Uno lee “mar de Japón” y, de manera subconsciente, lo asocia con propiedad nacional, cuando en realidad se trata de aguas internacionales donde estas maniobras podrían ser perfectamente legales.

De todas formas mar de japon es el nombre internacionalmente aceptado.. Lo coreanos prefieren el mar del Este, pero esa una denominación relativa es demasiado indeterminada para mi gusto.
1
HeilHynkel #10 HeilHynkel
Las cosas no tienen que llamarse como piensa uno.

en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Japan#Names

Sea of Japan is the dominant term used in English for the sea. The sea is called Nihon kai (日本海, literally 'Japan Sea') in Japan, Rìběn hǎi (日本海, 'Japan Sea') or originally Jīng hǎi (鲸海, 'Whale Sea') in China,[2] Yaponskoye more (Японское море, 'Japanese Sea') in Russia, Chosŏn Tonghae (조선동해, literally 'Korean East Sea') in North Korea, and Donghae (동해, literally 'East Sea') in South Korea.

Mar de las Ballenas para los chinos, Mar del Este para los coreanos. De hecho, lo de Mar de Japón fue una Trumpetada de los japos en su día.
1
#3 decker
Ya ha parido la burra.

PD: Viene de la frase "éramos pocos y parió la burra"
1
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 no era la abuela la que paría. :-D
0
#16 decker
#7 Hostia si, menudo lapsus!! (el insomnio repentino es lo que tiene)
0
#2 soberao
La Tribuna de Ciudad Real, ese periódico de geopolítica y actualidad internacional.
0
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike *
Edit
0
sotillo #4 sotillo
Una casa llena de dinamita
0
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Si un día las dos Coreas se vuelven a pegar los Japoneses van a aprovechar para devolver todos esos misiles con intereses
0
Grymyrk #15 Grymyrk
#6 Corea es la República Democrática Popular de Corea y la zona sur de la península está ocupada por fuerzas imperialistas de Estados Unidos con el apoyo de grupos de nativos reaccionarios y anticomunistas de la zona. Sin el apoyo imperialista no habría una Corea fragmentada
0
starwars_attacks #8 starwars_attacks
cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción.

Es una frase de la biblia, una profecía.
0

