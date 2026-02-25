·
30
meneos
31
clics
Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y hasta los 18 las que tienen más cafeína
Casi cuatro de cada diez estudiantes de 14 a 18 años reconocen haber consumido en el último mes este tipo de productos, cuyas ventas han crecido un 38,7% en cuatro años.
etiquetas
:
consumo
bebidas energéticas
cafeína
33 comentarios
#4
Ratoncolorao
Ojalá los fachas dándole bebidas energéticas a sus hijos como si no hubiera mañana.
8
K
77
#6
capitan.meneito
#4
qué culpa tienen los niños?...
2
K
36
#31
Ratoncolorao
#6
eso díselo a sus padres.
0
K
20
#7
Popsandbangs
#4
youtu.be/1btkmBVhNGU?si=JZhT08YtKt5iix6k
0
K
10
#8
bronco1890
#4
por?
0
K
11
#28
Barney_77
#8
Porque le gusta proyectar y así se cree que combate el fascismo.
1
K
31
#32
Ratoncolorao
#28
Tío, relájate un poco, que parece que se hayan follado a tus caballos y comido a tus mujeres
0
K
20
#10
StuartMcNight
#4
Yo creo que aunque admirable en la intencion, hablando de los hijos has patinado. Los hijos de los fachas no tienen culpa de que sus padres sean unos imbeciles. Esperemos a que sean adultos y se conviertan en lo mismo que sus padres antes de ciertos exabruptos.
2
K
35
#33
Ratoncolorao
#10
no tienen culpa pero viendo como han funcionado los padres con el tema redes sociales, es lo esperable, no?
0
K
20
#19
HeilHynkel
#4
Sobre todo, después de las 22:00
1
K
33
#20
Tensk
#4
Te remito a mi comentario en
#16
.
En Galicia ya existe esa prohibición a nivel autonómico por iniciativa del PP.
De hecho hace unos días me saltó esto en Instagram así de susto
www.instagram.com/reels/DVA58FyjTHR/
En fin ¿podríamos no politizar lo que no es necesario politizar como es, yo qué sé, la salud y en particular la de los menores?
5
K
72
#27
kaos_subversivo
#20
vamos a esperar la reaccion de la derecha, que me da que lo van a politizar. A ver si me equivoco
0
K
12
#30
Tensk
#27
¿Has leído mi comentario y pinchado en el enlace?
Que seguro que todos harán cualquier cosa menos lo correcto pero, coño...
0
K
10
#1
platypu
Y el cafe tambien?
4
K
47
#12
sotillo
#1
¿Quién pide un cubo de café?
0
K
10
#13
Tarod
*
#1
no, ni el té. porque es un producto natural beneficioso para la salud salvo que te bebas 5 tazas seguidas
0
K
14
#15
Andreham
#1
Y el tabaco? Y las drogas? Y follar? Y apostar?
Puto gobierno.
1
K
7
#29
Ishkar
*
#15
El tabaco, las drogas y apostar ya está regulado, en algunos casos debes ser mayor de 18 y en otros totalmente prohibido, así que tal si dejamos de hacer el ridículo con comentarios de sillón?
Edit: Y el sexo técnicamente también con la edad de consentimiento
0
K
10
#22
johel
#1
Si te pides 4 cafes en una hora el camarero probablemente se interese por tu estado de salud.
1
K
13
#24
vGeeSiz
*
Cosas que se pueden hacer en España con 16 años: abortar, mutilarse partes del cuerpo
Cosas que no se pueden hacer en España con 16 años, beberte un monster
De locos. No es por el hecho en si de las acciones arriba descritas, sino que se le suponga madurez a un individuo y por lo tanto si es maduro para decidir sobre su cuerpo, ¿no lo es también con algo como ingerir cafeina?
6
K
36
#25
Leon_Bocanegra
#24
pues yo lo veo razonable, si no permito que mi hija se joda la vida bebiendo Monster, por qué obligarla a joderse la vida teniendo un hijo que no quiera tener?
No tiene edad para votar, ni para conducir pero si para ser madre?
2
K
30
#26
vGeeSiz
#25
y decidir mutilarse una parte del cuerpo? Si le concedemos madurez suficiente para eso, no lo es para tomar cafeína?
Lo ves comparable?
1
K
9
#2
ochoceros
A ver si así sube el consumo de alcohol
0
K
12
#5
Kantinero
Prohibir a la adolescencia es como ponerle puertas al acampo
0
K
12
#14
StuartMcNight
#5
Aunque tienes razon que quien quiera lo bebera... pero la misma logica podriamos aplicar al alcohol o tabaco, y yo creo que aceptamos todos que prohibirles el accesso directo a ello es algo positivo.
3
K
36
#11
poxemita
*
¿En que quedó aquello tan progre del prohibido prohibir y del es mejor educar?
Y que conste que estas bebidas me parecen una aberración y estoy a favor de que los menores NO las consuman.
1
K
11
#17
StuartMcNight
#11
El eslogan pobre de toda la vida "Dejad a los niños fumar y beber". No cabe duda...
Madre mia... si no tuvierais argumentarios inventados es que no tendriais ideologia alguna. Que bochorno de comentarios.
5
K
49
#18
Andreham
#11
Lo progre es entender qué se tiene que prohibir y qué se tiene que educar.
Lo regre es "j3j3j3j3 voy a echar mierda a los progres j3j3j3j3j3".
2
K
24
#21
HeilHynkel
#11
Es gracioso que nunca ves a un derechoso invocar la libertad para nada bueno ... pero se ponen todas histéricas cuando les prohiben beber, drogarse, colocar a los críos, fumar, conducir a 180 por ciudad, explotar sexualmente a menores ....
4
K
46
#23
kkculopis
patinetes eléctricos + bebidas energéticas = niños gordos
0
K
7
#9
Sigo_intentandolo
Ya tardaban...
Esas bebidas son poco menos que tóxicas... en 10 años está prohibición nos parecerá como la prohibición de fumar... ahora nadie duda da de que fuese necesaria... ahora la duda es porque no se hizo antes.
0
K
7
#3
Estoeslaostia
Si aún dudáis sobre a quien o no votar....yo lo tengo claro.
0
K
7
#16
Tensk
#3
Cuando te enteres de que esta prohibición ya existe en Galicia desde hace unos meses y que la propuso el PP con su mayoría absoluta, igual te entran dudas.
3
K
48
