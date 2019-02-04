edición general
Consumir 1 o 2 cucharaditas (5-10g) de polvo de cafeína es potencialmente letal [ENG]

La EFSA estableció en su informe de 2015 que consumir < 200mg de cafeína en una sola toma o < 400mg al día de cafeína es seguro para la salud. Recientemente se está vendiendo polvo de cafeína para mejorar el rendimiento deportivo. Una cantidad de 200mg de cafeína equivale a 0.2 gramos de polvo de cafeína ("una pinza") lo que es muy difícil de medir con precisión con una balanza, existiendo el riesgo de sobredosis accidental. La dosis letal de cafeína es de 5-10 gramos (equivalente a 1-2 cucharaditas de polvo de cafeína) habiéndose dado casos.

Duke00 #11 Duke00
#8 Ya veo, aunque en tu enlace la mayoría son pastillas, es cierto que es raro que vendan el polvo abiertamente sin ninguna medida de seguridad.
Gry #10 Gry
¿No sería más seguro vender la cafeína en pastillas como Dios manda?

Siempre va a haber algún idiota que no se lee las instrucciones y se toma una cucharada como si fuera Colacao.
tierra_del_hielo #13 tierra_del_hielo
#10 seguro claro. Pero es mucho más caro.
Lerena #12 Lerena
#3 Alguien sabe dónde comprar mandanga sin cortar ?
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#14 uhmmm lo primero.. no lo recuerdo así pero ok
Lo segundo ni idea de qué hablas...
#1 Toponotomalasuerte
Con la farlopa pasa lo mismo.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 con la peligrosa cafeina.......
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Te puedes meter 1 o 2 grms d coca o speed y el peligro son 0.2 d cafeína.... a ver si estan regularizando mal...
tierra_del_hielo #3 tierra_del_hielo
#2 bueno esque esa coca/speed no es pura. Casi todo es relleno :troll:
#5 Leclercia_adecarboxylata
#2 Algunas marcas venden 'tabletas' de 200mgs; sin embargo, otras venden directamente el polvo en paquetes de varios gramos y es ahí donde está el riesgo, y es completamente legal.
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 uhmmmm me hago viejo ... pero yo recuerdo de joven, sin dinero, comprar cafeina el farmacia, picar las pildoras y esnifarlas y.... nah...
#14 amusgada *
#7 el Katovit chaval. Tamién recuerdo ver a un colega machacarla y esnifársela en un conci (y acabar sangrando como un loco). Las taquicardias que te daban con 2 pirulas deso las recuerdo con terror estudiando pa selectividad. www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-02-04/katovit-estimulan

Y no consigo recordar como se llamaba aquel gel que le daban a deportistas que tamién lo esnifabas y la gente se jiñaba literalmente encima, pero te lo vendían en farmacia tan alegremente ¿clorotilo? algo asín
Duke00 #6 Duke00
Traduzco el titular: "Tomar entre 12 y 24 litros de café al día es potencialmente letal"

Lo que no tengo claro es si te morirías antes por el café o por el exceso de agua...

Cc: #2
#8 Leclercia_adecarboxylata *
#6 Se están refiriendo a esto: www.amazon.es/caffeine-powder/s?k=caffeine+powder

Imagino que hay más marcas con 'tabletas' que 'en polvo' por esto.
rogerius #15 rogerius
#8 Hombre, la pólvora ya te digo que no le sienta bien al estómago. :troll: xD
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#6 tomar 12-24 litros de X es letal...


Incluso de agua como dices.
#16 MPR
Recuerdo de hace unos años, no sé si lo leí o me lo dijeron, que un chico murió por algo así como que le pidió cafeina en polvo a un amigo y, como no sabía la dosis, se echó dos cucharadas. que equivalían a una burrada de cafés ¿80?
