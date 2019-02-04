Consumir 1 o 2 cucharaditas (5-10g) de polvo de cafeína es potencialmente letal [ENG]

La EFSA estableció en su informe de 2015 que consumir < 200mg de cafeína en una sola toma o < 400mg al día de cafeína es seguro para la salud. Recientemente se está vendiendo polvo de cafeína para mejorar el rendimiento deportivo. Una cantidad de 200mg de cafeína equivale a 0.2 gramos de polvo de cafeína ("una pinza") lo que es muy difícil de medir con precisión con una balanza, existiendo el riesgo de sobredosis accidental. La dosis letal de cafeína es de 5-10 gramos (equivalente a 1-2 cucharaditas de polvo de cafeína) habiéndose dado casos.