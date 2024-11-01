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Consuelo Ordóñez, sobre el vídeo de Bertrand Ndongo con Patxi López: «Eres un indeseable y das mucho asco»
"Eres un indeseable, enemigo número uno de la inmensa mayoría de las víctimas de ETA, eso sí, a los proetarras te pareces muchísimo. Das mucho asco"
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eta
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#1
Suleiman
Mondongo... El inútil que vivía en Camerún en la época de ETA se pone ha hablar de ella ..
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#2
XtrMnIO
Alguien que pasará a la historia como "el negro de VOX"... Como una triste mascota...
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reithor
#2
¿Ese no era el Barriga?
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#3
Milmariposas
"Comunicador", dice. Es un enmierdador profesional.
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#4
dark_soul
Yo crearía la figura de hostiador anónimo. Que aparezca de la nada y le suelte una hostia con la mano abierta y desaparezca.
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#6
Caresth
#4
El "tío la vara" de José Mota. Se le echa de menos.
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oscarcr80
Alguien alguna vez ha visto a Patxi López y a Máximo Pradera en el mismo lugar al mismo tiempo?
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#11
Quecansaometienes...
#8
Y ni siquiera se molestan en quitarse las gafas para disimular, como Clark Kent y superman
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#9
YSiguesLeyendo
cosas parecidas decían los terroristas asesinos de ETA cuando señalaban a sus víctimas... qué ternura responder odio por odio, no? ésa es la victoria de toda organización terrorista, instalar el odio en la sociedad durante generaciones, especialmente entre los familiares de sus víctimas. pues nada. sigamos así!
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K
15
#7
Huginn
Muro de pago
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#10
Aokromes
#7
en realidad, poroso. para quien no sepa como verlo
archive.ph/M0KA7
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#12
AurkA
Periodista inmigrante negro de VOX ¿es el extra de oxímoron con doble de todo?
0
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6
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12
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