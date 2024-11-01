edición general
Consigue que sancionen a Digi con 150.000€ tras rechazarle como cliente por moroso

Un usuario que quiso contratar la fibra de Digi y fue rechazado como cliente por tener supuestamente facturas pendientes, no ha perdonado a la operadora y tras insistir en su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, ha conseguido que se le sancione con una multa de 150.000 €.

sorrillo #1 sorrillo
Alguien había usado sus datos para dar de alta una línea y ese estafador es quien dejó las facturas sin pagar. Se condena a Digi por no haber verificado la identidad correctamente.
frg #11 frg
#1 Jodo, mira que no hay compañías a las que se les puede meter la misma multa.
bronco1890 #3 bronco1890
¿A nadie le parecen absurdamente altas las multas de la AEPD?
sorrillo #5 sorrillo *
#3 No lo son.

La empresa suele tener una posición de poder y muchos ciudadanos a quienes les ocurra algo parecido se verán perjudicados pero decidirán no denunciar, decidirán irse a otro operador o renunciar al servicio por completo.

El cliente que ha demandado antes de hacerlo debió seguir el proceso de reclamación interno de Digi y éste es el que decidió denegarle al cliente lo que pedía en la reclamación. Eso demuestra que no es un simple error sino que la empresa decide no reconocer lo…   » ver todo el comentario
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Porque ese dinero va para el estado, para mas chiringuitos, no para el usuario
Ovlak #7 Ovlak
#3 Si las sanciones no son disuasorias no sirven de nada. Es lo suficientemente alta como para que se lo piensen dos veces antes de volver a cometer el ilícito y lo suficientemente baja como para que no suponga ningún perjuicio económico grave para la empresa. Así que no, no es alta ni mucho menos absurdamente alta.
Ovlak #10 Ovlak *
#9 No cambio ni una coma de mi comentario. Ya ves que esa multa a Glovo no le impidió convertirse en una empresa que factura cientos de millones al año, pero igual sí sirvió para que se tomara más en serio el tratamiento de los datos de sus clientes.
frg #12 frg
#3 Al contrario. Hablamos de operadores de telecomunicaciones, que ya te cogen el brazo. Sin multas así venderían tus datos a los de uas estafas todavía de manera más descarada.
DaniTC #2 DaniTC *
Un aplauso a ese usuario. {0x1f44f} {0x1f44f}
elsnons #8 elsnons
Selfie y DNI en el mismo y que quede constancia por voz entre cliente y operador. La gente se da de alta en compañías de forma totalmente anodina . No se comprueba nada .
