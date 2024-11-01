Consigue que sancionen a Digi con 150.000€ tras rechazarle como cliente por moroso

Un usuario que quiso contratar la fibra de Digi y fue rechazado como cliente por tener supuestamente facturas pendientes, no ha perdonado a la operadora y tras insistir en su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, ha conseguido que se le sancione con una multa de 150.000 €.
| etiquetas: digi , multa , moroso
La empresa suele tener una posición de poder y muchos ciudadanos a quienes les ocurra algo parecido se verán perjudicados pero decidirán no denunciar, decidirán irse a otro operador o renunciar al servicio por completo.
El cliente que ha demandado antes de hacerlo debió seguir el proceso de reclamación interno de Digi y éste es el que decidió denegarle al cliente lo que pedía en la reclamación. Eso demuestra que no es un simple error sino que la empresa decide no reconocer lo… » ver todo el comentario