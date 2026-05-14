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La consellera miente y se ríe de los docentes

La consellera miente y se ríe de los docentes

Hoy se han reunido sindicatos y consellera a negociar un acuerdo. Entre las propuestas del acuerdo, no hay subida salarial. La anterior propuesta era una subida de 25 euros brutos al mes, cada año, hasta 2029. Con esa subida, los docentes valencianos pasarían de ser los peores pagados, a los segundos peores pagados. Esa subida ya no aparece. Nos mean y dicen que llueve. Así trata el gobierno de la Comunidad Valenciana a sus docentes. La consellera de educación sí que ha subido los salarios de los inspectores, por cierto. Ella es inspectora.

| etiquetas: consellera , miente , ríe , docentes , huelga , comunidad valenciana
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5 comentarios
9 2 1 K 118 actualidad
#1 doyou
La mujer del presidente de la Comunidad Valenciana, cobrando una pasta y contratada a dedo por urgente necesidad. Para enchufes también hay en la Comunidad Valenciana:

"La Diputación de Valencia contrata a la pareja de Pérez Llorca por “urgente necesidad” con un sueldo de 52.000 euros anuales
La institución justifica una comisión de servicio para Vanesa Soler como secretaria de dirección. La funcionaria era administrativa en Finestrat, el municipio del que fue alcalde el presidente de la Generalitat"

www.lasexta.com/noticias/nacional/diputacion-valencia-contrata-urgente
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silvano.jorge #3 silvano.jorge
La IA me ha dicho que es una buena táctica empezar a quemar colegios concertados como protesta.
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Kamillerix #5 Kamillerix
#3 Algunos son como castillos, habría que consultar técnicas medievales de asedio... :troll:
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#2 Celsar
Menuda caterva de sinvergüenzas hay en el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Y aún así les votan.
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menéame