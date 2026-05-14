La consellera miente y se ríe de los docentes

Hoy se han reunido sindicatos y consellera a negociar un acuerdo. Entre las propuestas del acuerdo, no hay subida salarial. La anterior propuesta era una subida de 25 euros brutos al mes, cada año, hasta 2029. Con esa subida, los docentes valencianos pasarían de ser los peores pagados, a los segundos peores pagados. Esa subida ya no aparece. Nos mean y dicen que llueve. Así trata el gobierno de la Comunidad Valenciana a sus docentes. La consellera de educación sí que ha subido los salarios de los inspectores, por cierto. Ella es inspectora.
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"La Diputación de Valencia contrata a la pareja de Pérez Llorca por “urgente necesidad” con un sueldo de 52.000 euros anuales
La institución justifica una comisión de servicio para Vanesa Soler como secretaria de dirección. La funcionaria era administrativa en Finestrat, el municipio del que fue alcalde el presidente de la Generalitat"
www.lasexta.com/noticias/nacional/diputacion-valencia-contrata-urgente
Y aún así les votan.