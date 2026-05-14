La consellera miente y se ríe de los docentes

Hoy se han reunido sindicatos y consellera a negociar un acuerdo. Entre las propuestas del acuerdo, no hay subida salarial. La anterior propuesta era una subida de 25 euros brutos al mes, cada año, hasta 2029. Con esa subida, los docentes valencianos pasarían de ser los peores pagados, a los segundos peores pagados. Esa subida ya no aparece. Nos mean y dicen que llueve. Así trata el gobierno de la Comunidad Valenciana a sus docentes. La consellera de educación sí que ha subido los salarios de los inspectores, por cierto. Ella es inspectora.