El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con los votos del PSOE y la derecha
Los socialistas dan un paso importante para cumplir uno de los acuerdos con Carles Puigdemont aunque pierden el apoyo de Sumar en esta iniciativa
|
etiquetas
:
multirencidencia
,
p$oe
,
pp
,
junts
#6
Rayder
#0
www.meneame.net/story/congreso-convalida-ley-multirreincidencia-exigid
2
K
31
#5
UsuarioXY
Algún rojelio me puede explicar porqué esto es malo y porqué sumar, podemos y bildu votan en contra?
1
K
17
#8
taSanás
#5
porque si roban es porque la sociedad no les da oportunidades, y castigar a una víctima, está mal.
O algo así
0
K
8
#11
ostiayajoder
*
#8
#9
Ademas, seguramente acerque el punitivamente el hurto al robo con violencia y eso es malo.
0
K
8
#9
ostiayajoder
#5
Porque es punitivismo y tal....
Aunq yo creo q esta bien la norma.
0
K
8
#13
tobruk1234
#5
El problema no es la multireincidencia, sino a partir de cuantas detenciones se considera multireincidencia, y el pq los jueces no aplican la ley en los casos de hurto y mas cuando son reincidentes. Lo que no tiene sentido es que una persona tenga 200 detenciones por hurto y siga en la puta calle, hay es donde esta el problema. Hurtas algo te detienen te llevan al juzgado tienes domicilio conocido en libertad a la espera de juicio, sales te vuelven a pillar y otra vez lo mismo, y asi hasta 2000 detenciones.
0
K
7
#7
Chuache_cientifico
La ley está bien pero supongo que no se habrán tomado la molestia de extenderla a delitos de corrupción
1
K
15
#12
ostiayajoder
#7
corruptos y corruptores
0
K
8
#1
duende
Lo bueno de no tener principios, es que puedes adoptar los que te convengan momento a momento según tus necesidades.
0
K
12
#2
Febrero2027
#1
Iglesias lo llamaba "cabalgando en contradicciones"
3
K
33
#15
MIrahigos
#1
¿Lo dices por los que han votado en contra o por el PSOE?
0
K
11
#3
DayOfTheTentacle
multirencidencia ,
p$oe
, pp , junts
0
K
11
#16
MIrahigos
Bien hecho por el PSOE, la izquierda es la que me decepciona.
0
K
11
#14
Ovidio
el PSOE ha unido sus votos
a Junts y a la derecha
para sacar adelante este texto, que era uno de los principales compromisos que adquirió con la formación de Carles Puigdemont para dar estabilidad a la legislatura
Interesante la forma de redactar de eldiario.es, donde se intenta colar que Puchi no es derecha... En cuanto a la noticia en sí, hay que estar muy, pero que muy, tarado para no apoyar esta ley.
0
K
10
#4
z1018
Un hurto suele costar menos que aparcar en doble fila, eso sí que es no tener principios ni entender qué cosas son más importantes que otras.
Estacionar en doble fila: 200€.
Hurto: de uno a tres meses sustituible por una multa. Con conformidad se queda en un mes, que a 6€ día se conmuta por una multa de 180€.
0
K
7
#10
Fran_García_Torres
psoe ya es fascismo?
0
K
6
