El congresista republicano Scott Perry: «La verdad es que me gustaría que Irán pagara» por la guerra (Eng)

«De hecho, me gustaría que Irán pagara por esto, ya sean 20 000 millones o 200 000 millones de dólares, sea cual sea la cifra». «Mira, llevan 47 años en guerra con nosotros, y por fin el presidente está poniendo fin a ello, lo cual es fantástico, pero tiene un coste». «Y tienen recursos. Han estado desviando esos recursos de su población durante esas cuatro décadas y media, cinco décadas», continuó. “Y sin duda podrían pagar esa factura bastante rápido una vez que las cosas se pongan en marcha y el ayatolá ya no esté al mando”