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El congresista republicano Scott Perry: «La verdad es que me gustaría que Irán pagara» por la guerra (Eng)

El congresista republicano Scott Perry: «La verdad es que me gustaría que Irán pagara» por la guerra (Eng)

«De hecho, me gustaría que Irán pagara por esto, ya sean 20 000 millones o 200 000 millones de dólares, sea cual sea la cifra». «Mira, llevan 47 años en guerra con nosotros, y por fin el presidente está poniendo fin a ello, lo cual es fantástico, pero tiene un coste». «Y tienen recursos. Han estado desviando esos recursos de su población durante esas cuatro décadas y media, cinco décadas», continuó. “Y sin duda podrían pagar esa factura bastante rápido una vez que las cosas se pongan en marcha y el ayatolá ya no esté al mando”

| etiquetas: scott perry , guerra , irán , eeuu , trump , pagar
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7 comentarios
9 0 0 K 104 actualidad
sotillo #1 sotillo
Le montaron un golpe de Estado para derrocar un gobierno legítimo al que se le ocurrió nacionalizar el petróleo, pusieron un sátrapa que levantó al pueblo iraní y que por circunstancias terminó en un gobierno de ayatolas y los malos son los israelíes que llevan décadas sufriendo terrorismo de Israel y de los yankis, lo de esta gente solo tiene un nombre Enemigo de la humanidad
14 K 159
#5 candonga1
«Y tienen recursos. Han estado desviando esos recursos de su población durante esas cuatro décadas y media, cinco décadas»

Claro hombre... tu país no desvía recursos de su población para gastarlo en armas y guerra... que mao este hombretón.
2 K 41
Glidingdemon #3 Glidingdemon
Como siempre un gringo dando asco, y seguro que se cree la mierda que escupe.
2 K 28
#4 Alcalino
Se creen sus propias mentiras. Y quieren que el resto del mundo se las crea también
1 K 18
#6 Sacapuntas
El partido republicano no debería admitir según que gente. Y expulsarla por según qué opinen.
0 K 9
#7 Tecar
Es por todo el mundo sabido que EE.UU no desvía gastos que podría utilizar en su ciudadanía.
:troll:
0 K 7

menéame