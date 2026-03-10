Un conductor sin carnet atropella a dos ciclistas al huir tras saltarse un control en Orihuela

Agentes de la Guardia Civil le habían dado el alto y el joven, que luego dio positivo por consumo de drogas, emprendió una huida temeraria que terminó arrollando a dos hombres de 76 y 74 años. La Guardia Civil detuvo el pasado 26 de febrero a un conductor que atropelló a dos ciclistas que circulaban por la carretera nacional 340 a su paso por Orihuela (Alicante), mientras conducía de forma “claramente temeraria”, tratando de eludir a dos agentes, motoristas del destacamento de Tráfico de Orihuela del Subsector de Tráfico de Alicante.
| etiquetas: atropello , ciclistas , carnet , orihuela
Si la policía no hace acción alguna contra este vehículo, y solo se limita a perseguirlo dejando que haga lo que quiera ... y atropella a ciclistas y peatones ¿ es inacción policial ?
Y antes de responder, solo poneros en la piel de que uno de vosotros sea hijo o familiar directo de uno de los atropellados ( 74 y 76 años).
Dicho esto, mientras sea a un objeto, dudo que sea algo ilegal o imputable. Si no lo es cuando le abren la cabeza a alguien y esta claramente contra los protocolos.... a las ruedas no creo que le genere ningun castigo.
Lo de ponerse en la piel para responder es absurdo, porque por esa lógica, todas las leyes serían de venganza y/o brutalidad.
Hay dos ciclistas de 74 y 76 años atropellados por este conductor fugado ...
Ignoro cuanto tiempo lo llevaban persiguiendo ... pero ahora ponte en la piel de uno de los atropellados, sin que la GC hubiese disparado un tiro..
Seguro que estabas ahora reclamando que por qué la GC no lo hubiese detenido de manera expeditiva.
Pero bueno, estamos en MNM.
Dime cuantos agentes de tráfico hay en una provincia normal .... quitando Madrid, Brcelona, Sevilla, Malága .... hay pocos.
Hay noticias de que han tenido un coche bajo en persecución durante 50 km, y ni caso.
Si se esconde, resulta que identifican a la abuela como conductora, y sin problemas.
"Sin embargo, disparar a las ruedas de un vehículo puede generar un accidente, "
Campeón, ahora se lo explicas a los ciclistas atropellados.
Este tipo se salta un control ... no para ... la Guardia Civil lo sigue de manera "cautelosa" ... el conductor fugado no para ...
Al final, con la persecución atropella a dos ciclistas.
HE VISTO DEMASIADOS PELICULAS ... pero esta es real.
Muchísimas películas, demasiadas.
+ Porque su canto conduce a los hombres a la muerte.
– Sople aquí, por favor.
Al conductor es mas fácil ...
Ahora me llamarás fascista, sin problemas.
Si uno de los ciclistas atropellados es tu padre, pues cambiarás de opinión.
Siguiente pregunta.
Como a los que tiran guisantes en la paella ... pena de muerte.
Como a todos los murcianos ... pena de ... bueno, mas bien me dan pena.
¿ Y si que atropella a un inocente, a tu padre que circula con la bici.?
A los que circulan con los malos, seguro que han subido en ese coche a punta de pistola, no por hacerse los malotes ....
Afortunadamente en España la policía está entrenada para hacer las cosas siguiendo otros cauces, que no son sacar la pistola y disparar de primeras. Creo que te han dado argumentos más que suficientes.
Ni es tan fácil darle a las ruedas de un coche en marcha como parece en las pelis, ni el coche se va a detener al instante, ni la bala una vez que sale puedes garantizar que, según donde se produzca el altercado no afecte… » ver todo el comentario
¿ Y si la policía no hace nada, persigue durante decenas de kilómetros a ese conductor fugado y mata a tu padre?
"Supongo que no eres policía, y la verdad, cuánto me alegro de que no andes por ahí con un arma en las manos pensando que disparar es una solución rápida e inocua."
El año pasado me quise sacar el permiso , pero el zurdo de mierda del médico, en el reconocimiento médico me dio el no apto (no era negativo, era no apto). Tenía reunión de vecinos en unos días, y lo dejé correr. Ahora hago cuentas, y en dos meses tengo otra reunión de vecinos.