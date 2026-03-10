Un conductor sin carnet atropella a dos ciclistas al huir tras saltarse un control en Orihuela

Agentes de la Guardia Civil le habían dado el alto y el joven, que luego dio positivo por consumo de drogas, emprendió una huida temeraria que terminó arrollando a dos hombres de 76 y 74 años. La Guardia Civil detuvo el pasado 26 de febrero a un conductor que atropelló a dos ciclistas que circulaban por la carretera nacional 340 a su paso por Orihuela (Alicante), mientras conducía de forma “claramente temeraria”, tratando de eludir a dos agentes, motoristas del destacamento de Tráfico de Orihuela del Subsector de Tráfico de Alicante.