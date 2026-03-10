edición general
20 meneos
30 clics
Un conductor sin carnet atropella a dos ciclistas al huir tras saltarse un control en Orihuela

Un conductor sin carnet atropella a dos ciclistas al huir tras saltarse un control en Orihuela

Agentes de la Guardia Civil le habían dado el alto y el joven, que luego dio positivo por consumo de drogas, emprendió una huida temeraria que terminó arrollando a dos hombres de 76 y 74 años. La Guardia Civil detuvo el pasado 26 de febrero a un conductor que atropelló a dos ciclistas que circulaban por la carretera nacional 340 a su paso por Orihuela (Alicante), mientras conducía de forma “claramente temeraria”, tratando de eludir a dos agentes, motoristas del destacamento de Tráfico de Orihuela del Subsector de Tráfico de Alicante.

| etiquetas: atropello , ciclistas , carnet , orihuela
17 3 1 K 188 actualidad
35 comentarios
17 3 1 K 188 actualidad
Comentarios destacados:    
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero *
Abro un "melón" .... si se le dispara a las ruedas del vehiculo que se ha dado a la fuga ... ¿es brutálidad policial?

Si la policía no hace acción alguna contra este vehículo, y solo se limita a perseguirlo dejando que haga lo que quiera ... y atropella a ciclistas y peatones ¿ es inacción policial ?



Y antes de responder, solo poneros en la piel de que uno de vosotros sea hijo o familiar directo de uno de los atropellados ( 74 y 76 años).
3 K 43
vicvic #2 vicvic *
#1 cuidado que para algunos incluso cuando los mossos dispararon a los terroristas de las ramblas que acaban de matar a 15 personas era brutalidad policial y ejecución..
2 K 9
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
#2 "Es brutalidad policial" siempre que no te defiendan a ti o a un familiar.
0 K 9
Alegremensajero #8 Alegremensajero
#2 Menuda gilipollez de comentario...
4 K 36
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 Dilema del tranvía aderezado con precrimen.
1 K 18
#5 Keygen
#1 Creo que legalmente el termino brutalidad policial no existe (aunque la brutalidad muchas veces si), por lo que deberíamos encontrar el sinonimo legal para desgranarlo.
Dicho esto, mientras sea a un objeto, dudo que sea algo ilegal o imputable. Si no lo es cuando le abren la cabeza a alguien y esta claramente contra los protocolos.... a las ruedas no creo que le genere ningun castigo.
1 K 13
Andreham #7 Andreham
#1 Depende, si al disparar a las ruedas hacen que el coche pierda el control y se estampe contra un quitamiedos o contra otro coche, ¿es mejor o peor la solución a un "posible" atropello? ¿Es fugarse de la poli un delito que deba pagarse con riesgo contra la vida propia y daños a las infraestructuras del estado?

Lo de ponerse en la piel para responder es absurdo, porque por esa lógica, todas las leyes serían de venganza y/o brutalidad.
4 K 49
Alegremensajero #9 Alegremensajero
#1 Claro que sí, disparemos a las ruedas de cualquier vehículo que se de a la fuga que si se estrella contra cualquier inocente no pasa nada, porque hay que ponerse en la piel de que seamos hijos o familiares de los dos señores de esta noticia, claro que sí... Madre mía las cabecitas...
1 K 14
#11 Amorfozodo
#1 No creo que sea brutalidad policial pero si una temeridad. A alguien que se ha saltado un control se le puede cazar metros más adelante por otros agentes y aún sabiéndose esconder se le puede empaquetar por saltarse el control. Sin embargo, disparar a las ruedas de un vehículo puede generar un accidente, balas perdidas que alcancen al conductor o incluso terceros.
2 K 19
Mauricio_Colmenero #15 Mauricio_Colmenero
#11 "Sin embargo, disparar a las ruedas de un vehículo puede generar un accidente, balas perdidas que alcancen al conductor o incluso terceros."

Hay dos ciclistas de 74 y 76 años atropellados por este conductor fugado ...

Ignoro cuanto tiempo lo llevaban persiguiendo ... pero ahora ponte en la piel de uno de los atropellados, sin que la GC hubiese disparado un tiro..
Seguro que estabas ahora reclamando que por qué la GC no lo hubiese detenido de manera expeditiva.

Pero bueno, estamos en MNM.
0 K 9
Mauricio_Colmenero #17 Mauricio_Colmenero
#11 "A alguien que se ha saltado un control se le puede cazar metros más adelante por otros agentes "

Dime cuantos agentes de tráfico hay en una provincia normal .... quitando Madrid, Brcelona, Sevilla, Malága .... hay pocos.

Hay noticias de que han tenido un coche bajo en persecución durante 50 km, y ni caso.



Si se esconde, resulta que identifican a la abuela como conductora, y sin problemas.


"Sin embargo, disparar a las ruedas de un vehículo puede generar un accidente, "

Campeón, ahora se lo explicas a los ciclistas atropellados.
0 K 9
Imag0 #12 Imag0
#1 Has visto demasiadas películas.
2 K 27
Mauricio_Colmenero #13 Mauricio_Colmenero
#12 Como he comentado antes ...

Este tipo se salta un control ... no para ... la Guardia Civil lo sigue de manera "cautelosa" ... el conductor fugado no para ...

Al final, con la persecución atropella a dos ciclistas.


HE VISTO DEMASIADOS PELICULAS ... pero esta es real.
0 K 9
Imag0 #19 Imag0 *
#13 Sí, has visto demasiadas películas si crees que van a acertar el tiro a la parte expuesta de una rueda de un vehículo en movimiento. Por no hablar de donde puede ir la bala tras fallar el tiro.

Muchísimas películas, demasiadas.
3 K 34
elmileniarismovaallegar #22 elmileniarismovaallegar
#12 pero películas de "hollywood", no de la nouvelle vague fancesa o neorealismo italiano....
2 K 20
Imag0 #24 Imag0
#22 Eso es, películas de gente que dispara, no películas de gente que habla.
2 K 26
Pacofrutos #14 Pacofrutos *
#1 ("Se ha aprobado el uso de violencia innecesaria en la aprehensión de los Blues Brothers").  media
0 K 20
Pacofrutos #16 Pacofrutos
#1 – ¿Por qué no se detuvo al escuchar las sirenas?
+ Porque su canto conduce a los hombres a la muerte.
– Sople aquí, por favor.
1 K 27
ehizabai #18 ehizabai
#1 Siglos de lucha para que la justicia no fuera cosa de vendettas particulares, para terminar diciendo que qué mejor que la víctima para determinar las penas justas.
1 K 17
Gry #20 Gry
#1 No es tan fácil como en las películas ni acertarle a las ruedas ni que el coche se vaya a parar por ello. Puedes circular un montón de km con las ruedas planas.
0 K 15
Mauricio_Colmenero #25 Mauricio_Colmenero
#20 A las ruedas es díficil ...


Al conductor es mas fácil ...


Ahora me llamarás fascista, sin problemas.


Si uno de los ciclistas atropellados es tu padre, pues cambiarás de opinión.
0 K 9
Gry #30 Gry
#25 ¿Disparar a cualquiera que se salte un control no te parece excesivo?
0 K 15
Mauricio_Colmenero #31 Mauricio_Colmenero
#30 NO

Siguiente pregunta.
0 K 9
Gry #33 Gry
#31 ¿Y a los que circulan al doble de la velocidad permitida?
0 K 15
Mauricio_Colmenero #34 Mauricio_Colmenero
#33 Pena de muerte.

Como a los que tiran guisantes en la paella ... pena de muerte.

Como a todos los murcianos ... pena de ... bueno, mas bien me dan pena.
0 K 9
Gry #35 Gry *
#34 Por fin encuentro a alguien que está de acuerdo con que encierren en la cárcel (o maten) a los que van a 60 por ciudad. xD
0 K 15
Mikhail #28 Mikhail
#20 Por eso hay que darles a los picolos tubos de cohetes antitanque para poder detener a los vehículos que se den a la fuga (si fallamos, mala suerte para el que esté detrás y se lo coma)... :troll:
1 K 13
#21 Pixmac
#1 Disparar a las ruedas puede no ser la solución. Si el vehículo va a poca velocidad puede que no pase nada pero a alta velocidad la bala puede salir rebotada y una bala perdida puede ir a cualquier lugar, incluyendo personas que estén en la zona. Lo que sale en las películas no siempre es realista.
1 K 26
Mauricio_Colmenero #23 Mauricio_Colmenero
#21 Entonces lo dejamos que siga a su ritmo, sin molestarte ... y si atropella a dos ciclistas ... pues se siente.
0 K 9
DDJ #26 DDJ
#1 Y si dentro del vehículo hay alguien que no es de los malos
0 K 10
Mauricio_Colmenero #27 Mauricio_Colmenero *
#26 Entiendo que querías poner signos de interrogación, pero bueno, donde no hay, no se puede sacar mas


¿ Y si que atropella a un inocente, a tu padre que circula con la bici.?

A los que circulan con los malos, seguro que han subido en ese coche a punta de pistola, no por hacerse los malotes ....
0 K 9
#29 Garminger2.0
#27 Y si el policía falla el disparo, o la bala rebota y mata a tu padre?

Afortunadamente en España la policía está entrenada para hacer las cosas siguiendo otros cauces, que no son sacar la pistola y disparar de primeras. Creo que te han dado argumentos más que suficientes.

Ni es tan fácil darle a las ruedas de un coche en marcha como parece en las pelis, ni el coche se va a detener al instante, ni la bala una vez que sale puedes garantizar que, según donde se produzca el altercado no afecte…   » ver todo el comentario
0 K 7
Mauricio_Colmenero #32 Mauricio_Colmenero
#29 "Y si el policía falla el disparo, o la bala rebota y mata a tu padre?"

¿ Y si la policía no hace nada, persigue durante decenas de kilómetros a ese conductor fugado y mata a tu padre?

"Supongo que no eres policía, y la verdad, cuánto me alegro de que no andes por ahí con un arma en las manos pensando que disparar es una solución rápida e inocua."

El año pasado me quise sacar el permiso , pero el zurdo de mierda del médico, en el reconocimiento médico me dio el no apto (no era negativo, era no apto). Tenía reunión de vecinos en unos días, y lo dejé correr. Ahora hago cuentas, y en dos meses tengo otra reunión de vecinos.
0 K 9
#6 lordban
Lo que no explica la noticia es que antes de todo esto se había saltado la cola del super, y después de detenerlo se saltó la cola para las huellas. También iba sin calzoncillos. Lo de este tío es puro vicio.
0 K 7
Mauricio_Colmenero #10 Mauricio_Colmenero
#6 ¿Usted es tonto ... o va drogado?
0 K 9

menéame