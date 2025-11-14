La condena laboral de los sin papeles: colas en polígonos de Palma para trabajar sin contrato

En las inmediaciones de almacenes de construcción en polígonos de Palma, migrantes sin papeles se reúnen cada mañana a la espera de que un patrón les dé trabajo en condiciones precarias: "Vivimos del día a día, de madrugar para ver quién nos llama", expresa a EFE uno de ellos. Este fenómeno, que se reproduce en otras zonas urbanas de España, refleja una realidad patente: los problemas para poder acceder al mercado laboral que sufren los extranjeros en situación irregular, abocados a la economía sumergida ante la imposibilidad de regularizarse.