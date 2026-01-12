edición general
Una condena a España revela la manipulación sistemática por parte de la policía de las pruebas de dos violaciones

Cuando Marina despertó aquel mediodía de diciembre de 2016, estaba desnuda en una habitación a oscuras. Consiguió abrir la puerta a tientas y llegar a un salón en el que se encontró con su amiga. “Estaba en el sofá, con dos chicos, parecía medio ida”. ... el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar realmente aquellas dos denuncias por violación mediante sumisión química... y por una sucesión de graves irregularidades cometidas en ese procedimiento: “La pérdida y manipulación sistemáticas de pruebas...

| etiquetas: pamplona , violación , manipulación pruebas , policía , estrasburgo
Joder, lo he leído antes y me ha parecido terrible. No ha habido juicio, ni sentencia, y no se conoce la verdad de lo ocurrido, si ha sido una violación o no; pero la manipulación de pruebas por parte de la policía y la incompetencia de la jueza y la fiscal son para echarse a temblar. Como para fiarse.

Intuyo que si la policía ha manipulado tantísimo las pruebas, será porque el supuesto violador (cuñado del policía) tiene poco de supuesto y mucho de violador.
#2 Y que ninguna instancia haya parado nada hasta llegar a Europa.
#3 democracia plena
No puede ser, eso pasa en Venezuela. :troll:
